«Зневіра та «теорії змови» – у розвідці попередили про методи спецоперації РФ проти України в найближчі місяці

Комітет з питань розвідки при президентові України попереджає, що спецоперація «Майдан – 3» досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024-го року.

«Протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України. Методика кампанії – традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови», – йдеться у заяві комітету, яку поширила Служба безпеки України.

Зауважується, що це відбувається на фоні публічних заяв РФ про створення нових типів надзброї, звідси випливає, що спротив цілям РФ в Україні є небезпечним для світу, а тому Москва буде підштовхувати інші країни до прямого діалогу щодо України без участі Києва.

«Також росіяни через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених. За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись цим, Україні буде завдано військову поразку на сході, в цьому і є ключова ідея їх операції», – попереджають у комітеті.

Українське розвідувальне співтовариство звертається до українського суспільства, до міжнародних партнерів із закликом посилити спільний опір та всеохоплюючі безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, задля ефективної протидії глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни.

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Комітет наголошує, що глобальна міжнародна ціль РФ – зменшити підтримку України з боку проукраїнської коаліції у світі, її ж мета всередині України – деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити всіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства.

Українські розвідники зауважують, що РФ має великий досвід у сфері ведення гібридних воєн, і звертають увагу, що у листопаді минулого року в межах спецоперації «Майдан – 3», на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі телеграм РФ витратила майже 250 млн доларів, а загальний бюджет операції становив 1,5 млрд доларів.

Раніше видання The Washington Post із посиланням на кремлівські документи, надані європейською розвідувальною службою, повідомило, що у січні 2023 року перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко доручив групі чиновників і політтехнологів створити присутність в українських соцмережах для поширення дезінформації.

За даними видання, на зустрічі 16 січня 2023 року Кирієнко виклав чотири ключові цілі для пропагандистської групи: дискредитація військового та політичного керівництва Києва, розкол української еліти, деморалізація українських військ і дезорієнтація українського населення.