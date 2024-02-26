NYT: Україна і ЦРУ тісно співпрацюють з 2014 року

Тісна співпраця Центрального розвідувального управління США та українських спецслужб розпочалася в 2014 році, після втечі до Росії Віктора Януковича, йдеться у великому матеріалі газети The New York Times «Шпигунська війна: як ЦРУ таємно допомагає Україні боротися з Путіним».

Видання інформує, що раніше в лютому директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Київ, про що офіційно не повідомлялося. Представник ЦРУ визнав, що Бернс справді був у столиці України, зазначивши, що візит «став ще одним потужним сигналом того, що відданість США підтримці України триватиме».

У матеріалі New York Times стверджується, що очільник ЦРУ відвідав Україну вже вдесяте за два роки, з моменту широкомасштабного вторгнення Росії в країну.

Газета з посиланням на бесіди з понад 200 неназваними нинішніми та колишніми чиновниками США, України та кількох європейських країн розповідає історію співпраці України та ЦРУ. Крім того, у статті стверджується, що ЦРУ допомагало в обладнанні та роботі секретних розвідувальних баз в Україні, співробітники американської спецслужби брали участь у тренуваннях елітного підрозділу українських спецпризначенців, у якому служив і нинішній голова військової розвідки України (ГУР) Кирило Буданов, а також у підготовці. українських таємних агентів, які працювали в тому числі в Росії.

За даними The New York Times, головним напрямом співпраці було збирання розвідувальної інформації щодо Росії. Стверджується, що за допомогою ЦРУ українська розвідка створила 12 оперативних баз вздовж російського кордону, оснащених обладнанням для збирання інформації. Робота баз частково фінансується ЦРУ, проте на них працюють українські військові, а не американці. До програми збору даних про Росію, як стверджується, приєдналися британська Мі-6 та кілька спецслужб європейських країн.

Після вторгнення Росії в лютому 2022 року співпраця вийшла на новий рівень, оскільки обмеження, що існували раніше, були зняті – адміністрація США схвалила участь представників спецслужб у плануванні операцій проти російських сил (тільки на території України). Стверджується, що в Україні залишилася невелика група співробітників ЦРУ, які щодня передавали інформацію українським колегам. Зокрема, як стверджується, це допомогло запобігти змові проти президента Володимира Зеленського. Згодом представники ЦРУ, як стверджується, як консультанти почали брати участь у плануванні ударів по обʼєктах російських військ, порівнюючи українські розвідувальні дані з американськими.

Останнім часом, як пише газета, представники України запитують американських колег, чи не відмовляться США від допомоги – у звʼязку з тим, що Конгрес поки не схвалив фінансування підтримки України на цей рік. Візит Бернса мав продемонструвати, що США не відмовляються від співпраці.

Офіційний Київ та Вашингтон не коментували зміст статті. Москва раніше неодноразово заявляла, що США безпосередньо управляють українськими спецслужбами. У статті The New York Times йдеться про широкомасштабну співпрацю, проте не про підпорядкованість спецслужб України ЦРУ.