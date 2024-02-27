Знищення «Мрії»: СБУ передала справу щодо екскерівництва «Антонова» до суду

Служба безпеки України повідомляє про завершення досудового розслідування щодо колишніх посадовців держпідприємства «Антонов».



Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, їхні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 «Мрія».



Обвинувальний акт щодо гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки скерували до суду.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ фігуранти справи не допустили військовослужбовців Нацгвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Для цього у період січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта.

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На підставі зібраних доказів, фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

27 лютого 2022 року у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом згорів один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

У листопаді 2022 року державне підприємство «Антонов» повідомило, що розпочалися конструкторські роботи другого літака Ан-225 «Мрія». За даними компанії, вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро, проте про конкретну суму поки говорити зарано.