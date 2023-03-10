Втрата «Мрії». СБУ підозрює екскерівництво «Антонова» в перешкоджанні законній діяльності

СБУ повідомила про підозру екскерівникам державного підприємства «Антонов», чиї дії, за її припущеннями, призвели до знищення літака «Мрія» навесні 2022 року.

Підозри стосуються колишніх генерального директора «Антонова», його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. Їх звинувачують у тому, що напередодні повномасштабного вторгнення вони не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Як наслідок, аеродром і населені пункти довкола були тимчасово захоплені російськими військами, а один із найбільших літаків світу АН-225 «Мрія» був знищений.

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«СБУ встановлено, що у період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі. Для цього віддали розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта», – йдеться в повідомленні.

Фігурантам повідомили про підозру в «перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків». Двох із них взяли під варту. У разі обвинувального вироку їм загрожує до 15 років ув’язнення.

СБУ додає, що заступник гендиректора «Антонова» переховується, його оголосили в розшук.

Наприкінці лютого у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом згорів один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».