Цифрова копія «Мрії». У Microsoft Flight Simulator створили доповнення з літаком АН-225

У симуляторі польоту Microsoft Flight Simulator створили доповнення з українською «Мрією», повідомляє Міністерство цифрової трансформації.



За повідомленням, Microsoft Flight Simulator дозволяє спробувати себе в ролі пілота цифрової копії «Мрії» – це детальна копія справжнього літака, з ідентичним дизайном та навіть звуками мотора.

Компанія «Антонов» зазначає, що до цього проекту долучились пілоти та інженери, які допомогли зробити поведінку літака реалістичнішою, а командир екіпажу Ан-225, шеф-пілот Дмитро Антонов та пілоти Кирило Волегов, Євген Башинський, штруман Сергій Нечаєв тестувати цифрову «Мрію» на реалістичність польоту.

У ДП «Антонов» також дякують компанії Microsoft за рішення направити усі кошти від продажу доповнення «Mryia add-on» в Microsoft Flight Simulator на відбудову Ан-225.

27 лютого минулого року у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом згорів один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

У листопаді 2022 року державне підприємство «Антонов» повідомило, що розпочалися конструкторські роботи другого літака Ан-225 «Мрія». За даними компанії, вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро, проте про конкретну суму поки говорити зарано.