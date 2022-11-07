«Антонов» уточнює про створення нової «Мрії»: розпочалися конструкторські роботи

Державне підприємство «Антонов» уточнює, що розпочалися конструкторські роботи другого літака Ан-225 «Мрія».

«Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку. За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака», – йдеться у повідомленні.

У компанії додають, що вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро, проте про конкретну суму поки говорити зарано.

Раніше видання Bild з посиланням на слова гендиректора ДП «Антонов» Євген Гаврилов повідомилопро початок будівництва другого літака Ан-225 «Мрія», роботи над яким, за його словами, ведуться у «секретному місці».

Наприкінці лютого у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом згорів один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».