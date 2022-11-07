Нова «Мрія». Гендиректор «Антонова» заявив про початок будівництва другого літака – ЗМІ

Генеральний директор ДП «Антонов» Євген Гаврилов заявив про початок будівництва другого літака Ан-225 «Мрія», повідомляє видання Bild.

За його словами, другий літак «Мрія» уже готовий на 30%.

«Роботи над новим літаком ведуться у секретному місці. Другий Ан-225, який так і не був добудований, буде забезпечений частинами літака, що був зруйнований і новими деталями», – розказав Гаврилов.

За даними видання Bild, німецький аеропорт Лейпциг/Галле допоможе зібрати пожертви на реконструкцію зруйнованого Ан-225.



7 листопада в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле відкрилася виставка міжнародного проєкту «Україна: з Мрією в серці».

У червні голова фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія заявив, що Україна «опрацьовує проєкт будівництва нового літака». Він повідомив, що це питання, серед іншого, обговорив з британським бізнесменом-мільярдером, засновником компанії Virgin Річардом Бренсоном.

Наприкінці лютого у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом згорів один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».