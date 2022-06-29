Нова «Мрія»: Арахамія заявив, що обговорив розробку українського літака з мільярдером Бренсоном

Україна працює над розробкою нового літака, що «встановить багато рекордів». Про це заявив голова фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія.

«Ми вже зараз опрацьовуємо проєкт будівництва нового літака, який після війни поставить ще багато рекордів. Але будучи вже оновленим, на базі сучасного, цифрового обладнання, що дозволить «Мрії» стати ще сильнішою», – зазначив він.

Арахамія додав, що це питання, а також перспективи співпраці України та Великої Британії у космічній сфері він обговорив 29 червня з британським бізнесменом-мільярдером, засновником компанії Virgin Річардом Бренсоном.

«Він висловив готовність допомагати всім, чим зможе, був приємно приголомшений нашим оптимізмом і тим, що навіть у такі важкі хвилини ми думаємо про те, як здійснити стрибок в авіакосмічному будівництві», – додав Арахамія.

Річард Бренсон наразі не коментував свій візит до Гостомеля. Раніше він повідомив про візит до Польщі, зокрема, для обговорення підтримки України.

Наприкінці лютого у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом згорів один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

У березні командир екіпажу «Мрії» Дмитро Антонов заявив, що керівництво підприємства могло врятувати літак, перевівши його перед вторгненням до аеропорту якоїсь із сусідніх країн, але не зробило цього.

У ДП «Антонов» звинувачення відкинули. «Інформація про непрямі причини знищення літака АН-225 «Мрія», яка розповсюджується, базується винятково на особистих думках й оціночних судженнях командира екіпажу «Мрії» Дмитра Антонова», – заявили там.

Державний концерн «Укроборонпром» повідомив, що на відновлення знищеного літака знадобиться понад три мільярди доларів.