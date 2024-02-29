«Замазати кровʼю всіх»: навіщо Путін приєднав окуповані території до військового округу РФ?

Що означає указ Володимира Путіна про приєднання окупованих територій до Південного військового округу Росії? Чи посилить це російську армію? Як це може вплинути на жителів окупованої частини півдня, що їм загрожує? Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Росія приєднала до свого Південного військового округу окуповані території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей. Указ про це днями підписав президент Росії Володимир Путін . Окуповані Крим і Севастополь вже були включені до складу цього ж округу раніше.

. Окуповані Крим і Севастополь вже були включені до складу цього ж округу раніше. Серед російських регіонів, які входять до складу Південного військового округу – Адигея, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Калмикія, Чечня, Краснодарський, Ставропольський краї та інші регіони.

Згідно з документом, в Росії знову з’являться Ленінградський та Московський військові округи. Вони існували до 2010 року, потім були ліквідовані. Про плани відновити ці округи міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив наприкінці 2022 року, репрезентуючи реформу армії.

оголосив наприкінці 2022 року, репрезентуючи реформу армії. В американському Інституті вивчення війни зазначили, що в указі Путіна йдеться про включення до Південного військового округу не лише вже окупованих територій України, але й тих, які Росія ще лише планує окупувати. Це свідчить про те, що Росія дотримується своїх максимальних цілей в Україні та прагне повністю поглинути Херсонську, Запорізьку, Донецьку і Луганську області.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров прокоментував новий указ президента Росії. На його думку, Путін усіляко намагається узаконити захоплені населені пункти України. Крім того, у Кремлі хочуть мати можливість «офіційно» мобілізувати українських чоловіків на окупованих територіях.

«Ще один крок до мобілізації»

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що таке рішення російської влади пов’язане з упорядкуванням військового устрою. Адже Південний військовий округ зі штабом у Ростові є одним із найважливіших для Росії, сказав аналітик у коментарі «Новинам Приазов’я».

Постановка на військовий облік – це перший крок до мобілізації, а наступний крок – це призов

«Саме звідти в значній мірі координуються воєнні дії проти України. Вже декілька місяців мешканці окупованої частини Херсонської області отримують повідомлення про необхідність стати на військовий облік. Для багатьох це стало сигналом того, що треба виїжджати. Навіть ті, хто збирався залишатися до останнього, попри окупацію, кажучи: «Ми вдома, ми в Україні, будемо чинити тихий спротив, але залишимося вдома». Для багатьох чоловіків і сімей, де є чоловіки або підлітки-хлопці, це стало сигналом того, що ситуація змінюється і їх можуть мобілізувати. Адже постановка на військовий облік – це перший крок до мобілізації, а наступний крок – це призов», – зазначив він.

Влада Росії зацікавлена у мобілізації жителів окупованих територій, тому буде здійснювати її примусово, каже Данилов. Він стверджує, що охочих воювати проти України на окупованій частині Херсонщини немає, а мобілізація буде стосуватися в першу чергу новоокупованих територій.

«Окупаційна влада дуже хоче замазати кров’ю. Це їхній головний принцип – замазати всіх. Примусити місцевих іти у виборчі комісії зараз, в час так званих виборів президента, сформувати з них каральні загони, направляти їх на найбільш брудну роботу, тортури до односельців застосовувати. Вони завжди намагаються переважно використовувати місцевих жителів. Так само вони дуже хочуть, щоб ті чоловіки, які залишилися, молоді люди, потрапили в російську армію і воювали з Україною», – переконаний експерт.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Незаконна інтеграція»

Депутат Запорізької обласної ради з Мелітополя Павло Тімофєєв вважає, що указ Путіна про включення окупованих територій до російського військового округу – це черговий етап незаконної інтеграції цих регіонів.

«Рішення всього-на-всього де-факто і де-юре встановлює територіальну систему організації військового управління. І фактично воно майже аж нічого не змінює, оскільки й до цього головний штаб, скажімо так, стратегічного військового командування, повноваження якого розповсюджувалося на окуповані території Запорізької області, був у Ростові-на-Дону. І так само у Ростові-на-Дону керували військами, які перебувають і в Донецькій, і в Луганській областях. В принципі це приведення у відповідність того, що існувало до цього. Єдине, що треба розуміти, – що в них, на відміну від системи військового управління, яке запроваджене в Україні, так звані військкомати підпорядковуються не командуванням сухопутних сил, як в нас, не Генеральному штабу, а безпосередньо військовим округам», – зауважив депутат.

Окупаційні військкомати працюють майже безперервно, каже депутат. Без обліку у цих структурах чоловікам, які залишаються в окупації, неможливо працевлаштуватися чи отримати якісь послуги. Попри заяви окупаційної влади, що чоловіків на цих територіях мобілізація не торкнеться, приклади Донецької та Луганської областей дають зрозуміти, що це не так.

«Були випадки, коли до Донецької філармонії зайшли представники військкомату і мобілізували всіх співробітників філармонії. Ми бачили випадки, коли на територію шахт заходили представники військкомату. Тепер замість чоловіків-шахтарів працюють жінки. Такий дикий формат мобілізації, він, ймовірно, буде розповсюджений і на окуповані частини Запорізької та Херсонської областей», – каже політик.

«Бідність змушує співпрацювати»

Випадки, коли жителі окупованої частини Запорізької області долучилися до російських військових формувань, відомі, але вони не є масовими, додав Тімофєєв. Чоловіче населення переважно намагається уникати контактів з окупаційними військкоматами.

«Виникає така ситуація, коли в тебе немає роботи, мінімальна заплата настільки низька, що просто не забезпечує мінімальні потреби, й ти просто вимушений йти до російського війська, сподіваючись, що тебе не відправлять на передову, сподіваючись на ті обіцянки про високі виплати й на військову іпотеку. І дійсно, зараз в бідних регіонах Росії на добровільну мобілізацію йдуть. Певні такі тенденції починаються вже і на окупованій території, оскільки економічний добробут населення значно знизився», – розповів він.

Шансів повернутися живим майже немає

Люди, які не хочуть ставати на облік, не йдуть офіційно працевлаштовуватися, десь працюють неофіційно або на приватника, каже депутат. Але в них зарплати невисокі, що спонукає шукати інші варіанти – або виїжджати, або співпрацювати з окупаційною владою.



«Наші жителі розуміють, що найкраще, на що вони можуть розраховувати, це такі розстрільні штурмові батальйони на кшталт «батальйона Судоплатова». І шансів повернутися живим майже немає», – додав Тімофєєв.

«Налагоджують логістику»

Військовий оглядач, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов розповів «Новинам Приазов'я», що включення окупованих територій до російського військового округу дозволить краще впорядкувати підрозділи армії РФ на цих територіях і налагодити логістику.

Росія намагається легітимізувати свої новоприєднані, а фактично окуповані території

«Очевидно, що це приведе до певного впорядкування діяльності військових частин та підрозділів, що буде сприяти збільшенню та посиленню бойових можливостей російської окупаційної армії. На це варто зважати, на це варто орієнтуватися в питаннях розробки планів протидії таким зухвалим рішенням російського уряду. Адже фактично в такий спосіб Росія намагається легітимізувати свої новоприєднані, а фактично окуповані території. І, по-друге, в такий спосіб вона заявляє на весь світ, що вона руйнує світовий устрій, який був встановлений за підсумками Другої світової війни», – підкреслив Селезньов.

Росія включила окупований Крим до Південного військового округу у квітні 2014 року. Відтоді там відбулося багато хвиль призову до російської армії, зазначив експерт.

У Криму фактично вже півтора десятка призовів було за цих десять років

«На території Криму після його анексії розгорнуто підрозділи 22-го окупаційного армійського корпусу. Нині він став основою для створення 18-ї армії РФ, яка нині видає бойові дії на півдні Херсонської області. Ну і фактично вже півтора десятка призовів було за цих десять років, коли мешканці Криму та Севастополя в рамках призовної кампанії залучаються не лише до лав російського війська в рамках строкової служби, а так само відбувається мобілізаційна кампанія щодо рекрутингу російською армією. В тому числі і у підрозділи, які нині воюють на півдні нашої країни. Тобто де-факто громадяни України залучаються чи то примусово, чи то добровільно – підписують такі контракти, але тим не менше, вони так само в лавах російської армії беруть участь в бойових діях», – наголосив він.

«Привласнення територій»

Російський політолог із Праги Іван Преображенський вважає, що новий указ Путіна – це черговий крок із привласнення окупованих територій, який Кремль планував реалізувати.

Вони таким чином показують, що позиція Кремля незмінна

«Це швидше символічний жест. Зрозуміло, що управління на тимчасово окупованих територіях, як і раніше, залишається швидше в руках військових адміністрацій, російських спецслужб. Куратори, звичайно, з адміністрації президента та громадянська адміністрація формально там існують, але в реальності йдеться про те, що Кремль таким чином показує, що тепер це такі ж російські території, як не лише Крим тимчасово окупований, який Росія вважає своїм, але і такі російські території, як Краснодарський край. Вони таким чином показують, що позиція Кремля незмінна», – зазначив політолог.

Значна кількість місцевого населення виїхала з територій окупованої частини півдня, тож Росія буде намагатися якомога швидше «інтегрувати» ці території, додав політолог.

«Вони тепер намагатимуться так само, як вони це робили з Кримом – заселяти швидше вихідцями з територій Росії. І ось у цьому сенсі, у сенсі також нав'язування через систему освіти російських якихось стереотипів, ментальностей тощо, через деукраїнізацію, яка прирівнюється за міжнародними стандартами до геноциду, адже це позбавлення дітей рідної мови тощо. Через це Кремль, очевидно, проводитиме політику включення цих територій до південного федерального округу на тих самих підставах, на яких до нього входять і російські території, і ті, що були окуповані до 2022 року», – сказав політолог.

Російська влада у вересні 2022 року оголосила про анексію чотирьох українських областей, частково окупованих – Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської.

Україна і Захід засудили це як незаконне загарбання чужої території воєнним шляхом.