«Сталінська епоха у розквіті»: влада РФ оголосила про посилення репресій та депортацій в окупації?

Що заявив Дмитро Медведєв про репресії на окупованих територіях України? Як російська окупаційна влада ставиться до місцевих жителів і за що їх можуть переслідувати? До яких методів вдаються російські силовики, щоби вплинути на українців в окупації? Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Росія показово говорить про репресії населення на окупованих територіях України, зазначається у нещодавньому звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики вказують на те, що заступник очільника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв описав плани щодо переслідувань українських громадян в окупації. Зокрема, він заявив, що місцеві жителі, які «шкодять» Росії, повинні бути «викриті й покарані, заслані до Сибіру для перевиховання в таборах примусової праці».

описав плани щодо переслідувань українських громадян в окупації. Зокрема, він заявив, що місцеві жителі, які «шкодять» Росії, повинні бути «викриті й покарані, заслані до Сибіру для перевиховання в таборах примусової праці». Аналітики зауважили, що показові судові процеси та репресії сталінської епохи так само починалися з арештів та розстрілів так званих саботажників, і Медведєв «використовує саме сталінську риторику» щодо населення окупованих українських територій.

У звіті звертають увагу, що призначений Росією керівник окупованої частини Запорізької області Євген Балицький також відкрито підтримує і захищає російську окупаційну політику. Аналітики посилаються на інтерв’ю, оприлюднене 20 лютого. В ньому Балицький заявив, що окупанти «виселили велику кількість сімей», які не підтримували РФ або «ображали» Росію. Він також натякнув на те, що на окупованих територіях страчували цивільних жителів.

також відкрито підтримує і захищає російську окупаційну політику. Аналітики посилаються на інтерв’ю, оприлюднене 20 лютого. В ньому Балицький заявив, що окупанти «виселили велику кількість сімей», які не підтримували РФ або «ображали» Росію. Він також натякнув на те, що на окупованих територіях страчували цивільних жителів. В Інституті вивчення війни примусову депортацію українських громадян з окупованих територій розцінюють як намагання Росії знищити українську ідентичність. Заяви Балицького, стверджують аналітики, також вказують на те, що депортація частково спрямована на русифікацію населення в окупованій частині України шляхом примусу та залякування.

Влада України неодноразово звинувачувала Росію в депортації громадян, у тому числі дітей, з окупованих територій. За офіційними даними, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що таких дітей «сотні тисяч».

«Не всі виїжджають із сірої зони»

Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк розповів «Новинам Приазов’я», що в цьому місті були випадки, коли окупанти вивозили жителів до так званої сірої зони у Василівці, щоб вони повернулися на підконтрольну Україні територію. Втім, доля деяких людей досі невідома.

«Були випадки, коли частина цих людей не доходила до України (неокупованої частини – ред.), їх завертали й далі примушували копати окопи, жити в нелюдських умовах. Не всі вийшли, частину відпустили, але місце знаходження таких людей, які не вийшли із «сірої зони», залишається невідомим. Російська ментальність держави сформована на почутті страху перед системами. Тому вони впроваджують таку ж систему на нових (окупованих) територіях, аби острах цієї машини не змушували або не давали можливість навіть думати про якісь речі, які були цій машині – цій країні невигідні», – зауважив він.

«Фільтраційні табори, тортури»

З початку окупації більше тисячі енергодарців пройшли через фільтраційні табори окупантів, розповідає посадовець. До них застосовували різноманітні види тортур: побиття, знущання, утримання тривалий термін ув’язненими.

Особливо в останній період вони були орієнтовані щодо працівників атомної станції

«На сьогодні багато наших енергодарців залишаються ще ув'язаними, ми не знаємо, де вони перебувають, родини розшукують, але так чи інакше їх на сьогодні ще немає. Хто з них повернеться живим, ми не можемо сьогодні говорити. Тому що є випадки звірських вбивств. Я думаю, всім відомий випадок, коли практично розстріляли у квартирі працівника атомної станції Сергія Швеця. Він дивом вижив, зараз вибрався на територію, підконтрольну Україні, і, слава Богу, живий. Тому такі методи продовжуються. Особливо в останній період вони були орієнтовані щодо працівників атомної станції. Таким чином змушують переходити на роботу на контракти з «Росатомом» і на отримання російських паспортів», – каже посадовець.

Зараз російська окупаційна влада контролює кожного жителя, який залишився у місті, переконаний Іван Самойдюк.

Перебрали практично всіх, у кого були проукраїнські настрої

«Два роки війни себе показали. Вони перебрали практично всіх, у кого були проукраїнські настрої, частину лишили в катівнях, частину депортували. У них сьогодні практично мов на долонях кожен громадянин, який проживає в Енергодарі. На сьогодні приблизно на 10 тисяч населення Енергодару, які залишилися там, у два рази більше привезених працівників з різних куточків як окупованої частини України, так і з РФ, є також військові. Вони змогли перебрати, пересортувати, пропустити через свої «фільтри» кожного енергодарця», – підкреслив він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Доносять сусіди»

Олена Ягупова – жителька міста Кам'янка-Дніпровська, що у Василівському районі Запорізької області. З нею окупанти записували показове відео для російських ЗМІ, що жінку нібито депортують на підконтрольну Україні територію. Хоча, каже жінка, насправді вона перебувала у полоні й відпустили її лише згодом. Затримали Олену вдома у жовтні 2022 року.

«Приїхали люди, один сказав, що він – співробітник ФСБ, інші «ДНРівці» були, ще були присутні представники, у яких було на формі написано «полк Кадирова». Вони сказали, що там сусіди, знайомі написали донос, що чоловік перебуває на війні, що я проукраїнська. Тобто, я так розумію, там це і тоді було, і зараз відбувається. Людей заохочують як матеріально і не тільки допомагати (окупантам) виявляти, здавати (проукраїнських жителів). В моєму випадку відбулось саме так», – розповіла жінка.

«Примушують рити окопи»

У полоні українка пробула пів року. Спочатку, каже, її катували у слідчому ізоляторі, потім відправили працювати на російську армію. Олена називає це трудовим рабством.

Розбили голову, там було дві великі рани. Весь одяг до пояса був у крові

«З першого дня почалися катування, одразу почали розбивати голову, вчепилися в неї. Дволітровою пляшкою пластиковою, повною водою, били по тильній частині голови. Розбили голову, там було дві великі рани. Весь одяг до пояса був у крові, мокре все було. Брали дріт від офісного чайника також – душили. Потім була ця імітація розстрілу і на відстані, і підходили та зброю приставляли до голови, імітували постріли», – поділилась українка.

За її словами, це така психологічна робота, спрямована на приниження та моральне знищення людини.

«Погрожували всім, чим могли, і зґвалтуванням також. Вони нічого не пояснюють. Вони ж нас за людей не вважають. Вони нам нічого не повинні пояснювати. Мішок на голову вдягнули, в багажник кинули, повезли. Оце все пояснення. А потім, коли привезли, висадили, мішок з голови зняли і кажуть: «Теперь пришло время поработать на благо РФ». Все! Лопату дали, а це січень, мокрий сніг іде. А людей з дому, коли тепло ще було, забирали, вони в капцях якихось, футболці. Отак і поїхали працювати», – поділилась українка.

Спочатку Олену та інших полонених змушували копати окопи, а потім, каже, прати, готувати і прибирати в домівках, які захопили російські військові. 18 січня 2023 року жінку вивезли для зйомки показового відео про начебто видворення з окупованої території.

Мішки на голову вдягнули і повезли знов копати окопи

«Вивезли, зняли ці мішки також з голови, сказали, що треба щось казати журналістам (російським). Я знаю, що це все брехня і воно ніякого сенсу немає. Якщо тебе вирішили розстріляти, то хоч ти кажи, хоч не кажи щось. Я їм сказала, що я нічого не робила і все. Потім знову мішки на голову вдягнули і повезли знов копати окопи», – згадує жінка.

Їй вдалося вийти з полону у березні 2023 року, згодом вона виїхала з окупованої території.

Херсонщина: «тримають на підвалах»

Начальник Новокаховської міської військової адміністрації Валерій Брусенський розповів «Новинам Приазов'я», що у цій громаді випадків так званого видворення на підконтрольну Україні територію не було.

У них метод один – терор і залякування

«Їх, як правило, всіх забирали «на підвал», а потім або випускали з підвалу і вони вже самостійно виїжджали, або їх взагалі тримають ще досі у підвалах, в СІЗО, на території РФ. А так, щоб когось взяли, сказали, що ти проукраїнської позиції і ми тебе видворяємо, таких випадків у нас немає.

У них метод один – терор і залякування. Вони одразу людину садять «на підвал», проводять тортури, допити, а вже потім або випускають, або не випускають. На сьогодні нам відомо про понад десять новокаховчан, які досі залишаються у полоні», – повідомив посадовець.

Російські військові почали виявляти українських активістів ще з перших днів окупації, каже Брусенський. Зараз у Новій Каховці так само небезпечно, додає, оскільки окупанти посилюють переслідування перед російськими виборами президента.



«Всі, хто був з активною позицією, їх «зачистили» в перший рік. Тому що у нас місто на лінії фронту, ключове. І з першого дня у нас працювала ФСБ, Росгвардія. Ви ж пам'ятаєте, був мітинг великий, а після цього почалися в місті ще у березні 2022 року величезні тортури. Всіх, хто був з активною позицією, всіх до вересня-жовтня «зачистили» або змусили піти в глибоке підпілля і не показувати свою позицію, або просто були заарештовані й потім вимушено виїхали з міста, вони не залишилися.

Наразі я сподіваюсь, що є такі люди з активною позицією, але вони в глухому підпіллі, тому що особливо в цей час, коли на 17 березня призначили свій цирк (вибори президента – ред.), заходи безпеки посилюються. Зараз за будь-який привід, будь-яку дію, пов'язану з українською позицією, решту українців будуть відправляти «на підвал», – зауважив він.

Вбивають за «Слава Україні!»

Координаторка напряму документування Медійної ініціативи за права людини Анастасія Пантелєєва розповіла, що на окупованих територіях півдня тривають ретельні перевірки й викрадення місцевих жителів.

«Нова Каховка, Каховка, Таврійськ, Сергіївка – у цих населених пунктах постійно проводяться різні перевірки, викрадаються люди. Буквально на минулому тижні було викрадено хлопця з міста Каховка. У відносному тилу так само проводяться перевірки. Росіяни (військові, спецслужби РФ – ред.) підозрюють всіх у якихось диверсійних діях, в інформаційній підтримці наших (українських – ред.) військових і правоохоронних органів, тому зупиняють і у Генічеську дуже часто, вибивають вікна в автівках, якщо вони тоновані», – зазначила правозахисниця.

Також за два роки окупації відомо про низку вбивств місцевих жителів, додала вона і навела приклад, коли окупанти у Скадовську вбили місцеву жительку – медсестру, яка на блокпосту виголосила «Слава Україні».

«За це її чоловіка забрали у «відділок поліції». Це стандартна процедура для російських військових і окупаційної влади – забирати людей, які говорять те, що їм не подобається, «на підвал», в окуповані поліцейські відділки. Там щось відбулося. Достеменно невідомо, що, але на наступний ранок жінка була мертва, знайдена з ознаками удушення. Можна тільки уявити, що відбувається в таких відділках, де цивільні українці за свою позицію піддаються страшним тортурам і катуванням. Схожі випадки фіксуються раз на місяць, раз на два місяці на окупованій території», – сказала Пантелєєва.

«Викрали, вбили, а потім повісили» – за такими заголовками українці дізналися про смерть жительки окупованого Скадовська Тетяни Мудренко. Рідні підозрюють у цьому поліцейських, які співпрацюють з окупантами. «Новини Приазовʼя» дізналися деталі того, що сталося з жінкою, від рідних та українських правозахисників. Перевірити отримані свідчення, і встановити достеменно, що сталося із Тетяною Мудрєнко можна буде тільки після звільнення міста з російської окупації.