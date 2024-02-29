Україна стурбована, що наступ РФ може набрати значних обертів до літа – Bloomberg

Українські чиновники стурбовані тим, що російський наступ може набрати значних обертів до літа, якщо їхні союзники не збільшать постачання боєприпасів, повідомляє Bloomberg з посиланням на осіб, які знайомі з аналізом.



Внутрішні оцінки ситуації на полі бою стають все більш похмурими, оскільки українські війська намагаються стримувати російські атаки, обмежуючи кількість снарядів, які вони можуть використати.



За оцінками української розвідки, президент Росії Володимир Путін не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста, включаючи столицю Київ і Одесу, повідомило виданню джерело, яке побажало залишитися анонімним.

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Якщо російські війська дійдуть до Одеси, вони зможуть перекрити найважливіші шляхи експорту зерна з України через Чорне море, а також відкрити доступ до Молдови, де сепаратистський регіон Придністров'я 28 лютого звернувся до Москви за підтримкою.

Залежно від результатів нинішньої кампанії, Росія вирішить, чи продовжувати повільне, виснажливе просування, чи накопичувати ресурси для більш потужного удару, щоб прорвати українську оборону влітку цього року, повідомила Bloomberg особа, близька до керівництва України.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті 24 лютого повідомив, що президент Росії Володимир Путін «залишається смертельною загрозою» для НАТО, а також для України.