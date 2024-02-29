Премʼєрка Естонії підтримала Макрона – надсилання військ в Україну не є неможливим

Лідери країн Заходу не повинні унеможливлювати надсилання сухопутних військ в Україну, заявила премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас у коментарі виданню Politico, оприлюдненому 29 лютого.

За її словами, лідери західних країн мають обговорити всі можливості за «зачиненими дверима», зокрема те, що ще можна зробити, щоб допомогти Україні.

«Я думаю, що цим ми також надішлемо сигнал Росії, що не виключаємо різних речей. Тому що всі країни зрозуміли, що ми маємо зробити все, щоб Україна виграла, а Росія програла цю війну», – додала Каллас.

Раніше з такою заявою виступив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Він зазначив, що жодного з варіантів допомоги Україні не можна відхиляти без обговорення.

26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на конференції в Парижі, що європейські країни можуть надіслати війська в Україну. Глава французької держави також зазначив, що країни Європи «на даному етапі» не мають консенсусу із цього приводу, але, на його думку, такий розвиток подій «виключати не можна». Речник президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на слова Макрона сказав, що в разі появи західних військ в Україні прямий конфлікт між Росією та НАТО стане неминучим.