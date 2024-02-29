Сирський після зустрічі з військовими на Авдіївському та Курахівському напрямках назвав свою головну задачу

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про роботу на Авдіївському та Курахівському напрямках і назвав свою головну задачу.

«Продовжую роботу у військових частинах, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках. Наші бригади ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника… Головна моя задача – ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для завдання максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки; утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли», – написав він на своїй сторінці в фейсбуці.

Водночас, як він зауважує, для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти резерви.

«Під час роботи з командирами бригад основну увагу звертаю на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень, на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами», – додав Сирський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після перевірки оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку, заявив, що «в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника». За його словами, це вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

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У лютому українські військові після понад чотирьох місяців виснажливих боїв залишили місто Авдіївка поблизу Донецька, яке ЗСУ утримували з початку збройного протистояння в 2014 році. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ і північний захід від Авдіївки.