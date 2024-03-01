Генштаб: за добу на фронті було 83 бойових зіткнення

Протягом минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення, українські військові відбили атаки російських сил на сімох напрямках, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, за даними Генштабу, на Авдіївському напрямку українські військові відбили 25 атак загарбників у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області, а на Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати російські війська в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, «де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ».

«Загалом ворог завдав три ракетних і 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені й загиблі серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові й приватні будинки, церква, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 29 лютого повідомив про роботу на Авдіївському і Курахівському напрямках, назвавши серед головних задач у цьому районі «утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли».

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Сирський після перевірки оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку, заявив, що «в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника». За його словами, це вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

У лютому українські військові після понад чотирьох місяців виснажливих боїв залишили місто Авдіївка поблизу Донецька, яке ЗСУ утримували з початку збройного протистояння в 2014 році. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ і північний захід від Авдіївки.

Розвідка Великої Британії заявила 29 лютог, що територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу.

«Росія також, імовірно, намагається нарощувати темпи на цій осі, щоб скористатися перевагою того, що там менше фіксованих, добре захищених позицій і міської забудови, з яких можуть вести оборону українські сили», – додали в розвідці.