Загибель спецпризначенців 73-го морського центру: що сталось на Тендрівській косі

Ввечері 28 лютого російські телеграм-канали поширили фотографії човна з убитими українськими військовими поблизу піщаного берега та зібрану у купу зброю і прапор України. Вони заявили, що розстріляли українських спецпризначенців Сил спецоперацій, які начебто намагалися висадитись на Тендрівську косу (це острів на окупованій частині Херсонської області). Втрати у 73-му морському центрі ССО підтвердили і в ГУР Міноборони України. Якими є ці втрати та що відомо про обставини події?

Низка російських телеграм-каналів та так званих воєнкорів написали про знищення диверсійної групи 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ВМС України. В українських телеграм-каналах та соцмережах деякі військові почали писати про «чорний день для українських ССО».

Вночі 29 лютого командування Сил спеціальних операцій ЗС України повідомило про загибель українських спецпризначенців, що виконували спеціальне завдання. «Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій, навічно залишившись в строю», – йдеться в повідомленні.

Про кількість втрат чи кількість учасників операції у повідомленні не сказано.

Ким були бійці, що загинули

73-й морський центр СпП імені кошового отамана Антіна Головатого – частина спецрозвідки Сил спеціальних операцій ЗСУ, що дислокується у місті Очаків Миколаївської області. Цей підрозділ займається розвідкою, диверсійними операціями, захопленням суден, берегових споруд та спецопераціями на морі.

З моменту повномасштабного вторгнення бійці центру захищали узбережжя Миколаївської області, а також запам'яталися операцією зі звільнення острова Зміїний.

Місце бою

Тендрівська коса – довгий вузький острів-коса у північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області довжиною близько 65 км та шириною до 1,8 км. Він входить до складу Чорноморського біосферного заповідника. На острові розташований військово-морський полігон, на якому раніше тренувалися і підвищували боєготовність різні підрозділи Військово-морських сил. З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Тендрівська коса захоплена армією РФ.

Що говорить Росія

Міноборони Росії відзвітувало про знищення групи 73-го морського центру ССО, яка на 5-х швидкохідних моторних човнах намагалася висадитись у районі Тендрівської коси. МО агресора твердить, що загинуло до 25 військових: 4 човни потонуло, а ще одному вдалося втекти.

Російські військові блогери та різноманітні z-канали вочевидь радіють, як вони пишуть, «провалу операції елітного підрозділу ЗСУ на Херсонському напрямку» та масово ширять фото розстріляної групи, захопленого човна та зброї, яку отримали як трофей: кілька американських гвинтівок AR-15 та кулеметів M249, німецькі гранатомети HK M320, бельгійський SCAR та СВД в сучасному обвісі.

Але щодо кількості втрат та знищених човнах інформація противника різниться.

Одні російські зет-блогери повідомляють, що потопили 3 човна з екіпажами, а один вцілілий прибило до берега з кількома загиблими бійцями та одним, що вижив.

Пропагандистський телеграм-канал MASH з посиланням на незазначених російських воєнкорів пише, що українські плавзасоби помітили здалеку, тому встигли підготуватися з кулеметами та мінометами. І говорять про мінімум 20 загиблих бійців та одного пораненого в полоні.

Інший провоєнний російський канал повідомляє, що вбито 15 спецпризначенців.

Російський «воєнкор» Котенок пише про 4 загиблих в човні, який прибило до берега поблизу маяка, що розташований на косі, і п'ятого пораненого бійця, який, за його даними, помер.

Усі ці версії викликають один сумнів: якби вбитих справді було 15 чи 25, вочевидь, пропаганда Росії розповсюдила б фото усіх загиблих, оскільки весь день широко застосовувала ці знімки в інформаційній війні. Однак, на фото загиблих шестеро. Про це детальніше далі.

Скільки насправді втрат

На фотографіях, що подаються російськими телеграм-каналами, видно один човен з тілами шести військових. Чи залишився полонений український боєць, про якого згадує російська сторона, поза кадром, чи той, кого називають полоненим, є серед шістьох у човні, визначити неможливо. Але у випадку полону, ймовірно, він також би окремо потрапив на фотографії, якими хвалиться російська сторона.

На одній із фотографій видно зброю, яку, ймовірно, зібрали у бійців з човна. На ній також ми нарахували 6 вогнепальних стволів. Тож можна припустити, що інших тіл у військових РФ немає.

Що сталось на косі

90% операцій центру спеціальних операцій є операціями в тилу противника з метою знищення або його важливих об'єктів, або важливої техніки. І загибель спецпризначенців – це дійсно важка втрата, вважає керівник програм безпеки «Центру глобалістики. Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук. Спецпризначенці, морській спецназ – це найбільш підготовлена військова еліта, що виконує найскладніші операції. На них противник постійно полює.

«Коли говорять про удари по Криму, по Севастополю, по Тарханкуту і кажуть про те, що там забезпечували проведення ударів наші розвідники, то це переважно бійці 73-го центру спеціальних операцій. Спеціально навчені унікальний підрозділ, з'єднання, яке може виконувати завдання в глибокому тилу противника», – каже Павло Лакійчук в ефірі проекту Радіо Свобода «Свобода.Ранок».

Кожен вихід у тил противника для таких підрозділів – це надзвичайний ризик, каже експерт. І його далеко не завжди можна прорахувати.

«Навіть найретельніше планування не гарантує від несподіванок, навіть не скажу від помилок, навіть від того, що може щось піти не по плану», – пояснює він.

Такі підрозділи діють малими групами в глибокому тилу, тож противник може протиставити їм значні сили. Тому такі операції є унікальними. Вони плануються довгий час і мають високий рівень секретності.

«Тендру (Тендрівську косу - ред.) наші воїни 73-го центру знають як свої п'ять пальців. Це їхній колись був навчальний полігон. Ворожа засідка, на жаль, очікувала наших воїнів», – припускає Павло Лакійчук.

Владислав Селезньов, військовий експерт та спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 роках радить українцям, які читають про такі втрати, максимально тверезо оцінювати ситуацію. Він сподівається, що командири зроблять висновки з цього випадку.

«Аналіз, який я читаю у профільних групах спецпризначенців, говорить про те, що за одним планом, за одним маршрутом, за одними і тими ж лекалами наші воїни здійснювали висадку на Тендрівську косу і проводили там заходи пошуково-рейдового характеру», – пояснює експерт.

Тому противник зумів влаштувати пастку для українських спецпризначенців.

«Звісно, противник мав змогу зрисувати цей маршрут – і в один з бойових виходів влаштував засідку на наших спецпризначенців. Тобто великий виклик, великі втрати, і ми маємо розуміти, що саме постопераційний розбір є вкрай важливим для того, щоб таких ситуацій в перспективі не виникало. А те, що саме зараз противник продовжує знущатися з тіл наших полеглих захисників, - не новина. Щойно бачив у профільних каналах, що у росіяни відправили один з човнів з тілами наших загиблих військовослужбовців у напрямку територій, які перебувають під нашим контролем, щоб упіймати «на живця» наші евакуаційні групи», – пояснив Владислав Селезньов в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Підготовлена засідка може свідчити про те, що військові РФ, наприклад, встановили там систему спостереження, яка може виявляти бійців Сил спеціальних операцій, вважає Михайло Самусь, директор Мережі нових геополітичних досліджень.

«Зараз таких технічних засобів дуже багато, для цього треба адаптуватися, для цього треба адаптувати, в тому числі, проведення операцій ССО. Наприклад, зараз безпілотники можуть виявляти і вночі, і в будь-яку погоду, і в будь-яких мовах будь-яку активність. Це відомий факт. І, можливо, це була вже не перша операція, тож росіяни якимось чином виявили таку активність саме в цьому районі і, в результаті, провели свою операцію по знешкодженню вже наших бійців», – пояснив експерт в ефірі програми Свобода Live.

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