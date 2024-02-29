Сили спецоперацій повідомили про загибель у бою військових 73-го морського центру ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ вночі 29 лютого повідомили про загибель у бою військових 73-го морського центру ССО.

«Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання, воїни прийняли свій останній бій, навічно залишившись в строю. Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника – це щоденний внесок воїнів ССО в перемогу над ворогом», – ідеться в повідомленні.

У повідомленні не вказана кількість загиблих військових, а також місце їхньої загибелі. Як пише «Суспільне», група бійців загинула під час спроби закріпитися на Тендрівській косі в північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області.

73-го морський центр – частина спеціальної розвідки Сил спецоперацій. Його бійці з іншими підрозділами Сил оборони та поліцією на початку повномасштабного вторгнення РФ не допустили висадки повітряного десанту російських військових на аеродром «Кульбакине» в Миколаєві.

Також 73-й морський центр ССО брав участь в операції зі звільнення острова Зміїний 7 липня 2022 року. За допомогою спеціального обладнання його бійці обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Після встановлення проходу для човнів основної групи вони подали сигнал для продовження операції. Першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи. Після виходу на плато острова група виконала кілька завдань: огляд місцевості, фіксацію та збирання даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника на Зміїному. Результатом операції стало відновлення українського контролю над ключовим для судноплавства у північно-західній частині Чорного моря островом.