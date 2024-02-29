Операція ССО на Херсонщині: що відомо?

«Я впевнена, що це буде складний шлях». Jamala про 10 років окупації Криму і повернення додому

Крим.Реалії поговорили з нею про події у Криму 2014 року. Як ці роки окупації рідного дому змінили її, чи вірить вона у визволення Криму, що можна зробити, щоб наблизити цю дату і про що вона мріє?