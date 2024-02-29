Операція ССО на Херсонщині: що відомо?

- Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими військами на окупованій Херсонщині загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Про це офіційно повідомили у ССО. Російські телеграм-канали пишуть про нібито 5 човнів. Що відомо у цій історії станом на зараз?
- Міністерство закордонних справ України «уважно стежить» за подіями в сепаратистському регіоні Молдови Придністров’ї. І закликає до мирного вирішення проблемних економічних і соціально-гуманітарних питань між Кишиневом та Тирасполем. Про це у відомстві заявили на тлі звернення так званих депутатів невизнаного регіону Молдови до Росії із закликом «вжити заходів для захисту Придністров’я». Яка мета цього звернення? І чим може відповісти Кремль?
- Понад 4 тисячі зауважень народні депутати подали до законопроєкту про мобілізацію. Зараз ці правки розглядає профільний комітет з нацбезпеки і оборони. Там вже не підтримали обмеження щодо виїзду за кордон, блокування рахунків і електронні повістки. Про це повідомила членкиня комітету Ірина Фріз. Сьогодні роботу із правками парламентарі продовжать. Розпитаю більше деталей.
- Вже у березні в український прокат вийде художній фільм режисерки Єви Стрельнікової «Лишайся онлайн». У центрі сюжету фільму – дівчина Катерина, якій на початку повномасштабного вторгнення Росії до України випадково дістається ноутбук незнайомого чоловіка. І вона намагається знайти його власника. Детальніше про стрічку поговоримо з його режисеркою.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
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