Спецоперація «Цитадель»: ССО обмежили можливості РФ «у північно-західній частині Чорного моря»

Сили спецоперацій ЗСУ повідомили 6 лютого, що неподалік узбережжя окупованого Криму знищили російську радіолокаційну станцію та обладнання, яке допомагало армії РФ атакувати південь України.

«Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ. Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплене важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною», – ідеться в повідомленні.

Як інформують у спецпідрозділі, знищене та захоплене обладнання дозволяло російським військовим вести розвідку за допомогою іранського дрона «Мохаджер-6» та координації ударів безпілотників типу «Шахед» по об’єктах критичної інфраструктури півдня України.

«Вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря», – вказують у Силах спецоперацій ЗСУ.

У повідомленні не уточнюється, коли саме була здійснена операція.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння, в тому числі і за допомогою дронів, завдають ударів по південних областях України, цілячи, серед іншого, по обʼєктах енергетики, елеваторах тощо. При цьому Москва, попри наявність свідчень і доказів, заперечує обстріли цивільних обʼєктів в Україні.