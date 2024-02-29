Вибили з Красногорівки та Орлівки: ЗСУ зупинили Росію на захід від Авдіївки?

Головком ЗСУ Олександр Сирський після відвідування зони бойових дій на Сході повідомив 29 лютого, що Силам оборони вдалося вибити армію Росії з околиць Орлівки на захід від Авдіївки.
«Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках», – сказав головком і зазначив, що розпорядився виділити додатковий ресурс боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідні резерви.
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Напередодні речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі Радіо Свобода заявив, що каскад водоймищ на захід від Авдіївки допомагає стримувати тиск росіян.
«Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника – біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях», – повідомив він 28 лютого.
Також Третя штурмова бригада повідомила цього дня, що вибила загарбників із Красногорівки Донецької області – це вже Мар'їнський фронт, ще один напрямок штурмів росіян.
Проте проєкт DeepState повідомив у ніч проти 29 лютого, що армія агресора просунулася на південь від Бердичів, Орлівки, на південь від Тоненького та біля Невельського – все це район на захід від Авдіївки, в якому РФ активно просувається після захоплення самого міста.
Головні питання випуску:
- Чи вдалося ЗСУ зупинити Росію на заході від Авдіївки?
- На які прорахунки командирів на цьому фронті натякнув Сирський?
- І з чим пов'язаний «літакопад» у Росії на українському Сході?
Схід
- Територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу на сході України, заявила 29 лютого розвідка Великої Британії. За її даними, армія РФ відтоді просунулась на 6 км від центру міста і «майже напевно» отримала контроль над Ласточкиним, Степовим і Сєверним. «Ці тактичні здобутки слугують переважно для консолідації російських позицій довкола Авдіївки», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Британії.
- Сили оборони України відійшли від селища Ласточкине, щоб «організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка – Тоненьке – Бердичі і не допустити подальшого просування супротивника далі в західному напрямку». Про це це повідомив спікер ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій вдень 26 лютого в ефірі телемарафону.
- Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Через два дні, 19 лютого, командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».
- Раніше про критичну ситуацію в місті та загрозу переходу міста під контроль РФ повідомили в Білому домі. За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, дасть Кремлю лише «негайну інформаційну й політичну перемогу».
- Проросійські телеграм-канали заявили, що українські військові нібито втратили контроль над низкою позицій у місті. Стверджується, що російські війська захопили головний в'їзд до Авдіївки.
- Ввечері 15 лютого аналітики DeepState констатували, що російські війська просунулися на півночі та півдні міста.
- Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України (ОШБр) 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.
- Про додаткові російські сили на Авдіївському напрямку і посилення тиску на українські позиції навколо міста нещодавно повідомляла розвідка Британії. За даними розвідки, Авдіївка залишається основним об’єктом російських атак.
- Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, 10 жовтня 2023 року.