Вибили з Красногорівки та Орлівки: ЗСУ зупинили Росію на захід від Авдіївки?

Головком ЗСУ Олександр Сирський після відвідування зони бойових дій на Сході повідомив 29 лютого, що Силам оборони вдалося вибити армію Росії з околиць Орлівки на захід від Авдіївки.

«Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках», – сказав головком і зазначив, що розпорядився виділити додатковий ресурс боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідні резерви.

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Напередодні речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі Радіо Свобода заявив, що каскад водоймищ на захід від Авдіївки допомагає стримувати тиск росіян.

«Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника – біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях», – повідомив він 28 лютого.

Також Третя штурмова бригада повідомила цього дня, що вибила загарбників із Красногорівки Донецької області – це вже Мар'їнський фронт, ще один напрямок штурмів росіян.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Проте проєкт DeepState повідомив у ніч проти 29 лютого, що армія агресора просунулася на південь від Бердичів, Орлівки, на південь від Тоненького та біля Невельського – все це район на захід від Авдіївки, в якому РФ активно просувається після захоплення самого міста.

Головні питання випуску:

Чи вдалося ЗСУ зупинити Росію на заході від Авдіївки?

На які прорахунки командирів на цьому фронті натякнув Сирський?

І з чим пов'язаний «літакопад» у Росії на українському Сході?

Схід