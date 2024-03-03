ЗСУ: російські військові зменшили інтенсивність штурмів під Куп’янськом

На Куп’янському напрямку російські військові «зменшили інтенсивність штурмів», повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«На Куп’янському напрямку ворог дещо зменшив свою інтенсивність поблизу Синьківки. Там він вдається зараз до закріплення на позиціях, оскільки зрозумів, що наразі на цьому напрямку його атаки безуспішні», – сказав він.

За словами речника, «окупанти на Лиманському напрямку перегруповуються та ведуть підготовку штурмових груп». Він додав, що «росіяни перекидаються сили до Тернів та Ямполівки (Донецька область), де не полишають спроб прорвати оборону українських військ».

Євлаш також повідомив, що «на цьому напрямку за добу Сили оборони відбили 12 атак загарбників, ліквідували та поранили 373 окупантів, знищили 76 одиниць техніки ворога».

Раніше, на початку лютого, начальник пресслужби штурмової бригади Гвардії Наступу «Сталевий Кордон» Іван Шевцов наголошував, що російські військові намагаються захопити місто Куп’янськ та селище Куп’янськ-Вузловий, а також вийти на рубежі лівого берегу річки Оскіл.

Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні того ж року. Нині російська армія постійно обстрілює місто й околиці.

У грудні 2023 року аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.