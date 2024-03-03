Сили РФ завдали ракетного удару по Дніпру, спалахнула пожежа – влада

Російські війська у ніч проти 3 березня завдали ракетного удару по Дніпру, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі.

«Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали», – написав Лисак.

Крім того, за його словами, ворог скерував дрон-камікадзе на Нікополь, з артилерії обстрілював Мирівську та Червоногригорівську громади, де пошкоджено дачний будинок.

«Неспокійна ніч для Дніпропетровщини. Та головне – без жертв», – констатував очільник ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Як правило, місто атакують з артилерії та дронами-камікадзе.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.