Сили РФ обстріляли селище неподалік Запоріжжя, є загиблий – влада

У суботу, 2 березня, російські військові вдарили по Запорізькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Сьогодні (2 березня – ред.) у селищі Приморське під час ворожих атак зруйновані будівлі і, на жаль, загинула одна людина», – сказав він.

Федоров нагадав, що «впродовж минулої доби російські загарбники завдали 306 ударів по території Запорізької області, щонайменше 26 будинків і будівель було зруйновано на прифронтових територіях».

«Вчора (1 березня – ред.) в цілому повітряна тривога звучала більше ніж п’ять годин на території Запоріжжя та Запорізької області. Тож, ситуація залишається напруженою», – додав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.