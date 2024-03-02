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У ніч проти 2 березня знищено 14 із 17 «шахедів» – Повітряні сили ЗСУ

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року (фото ілюстративне)
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року (фото ілюстративне)

У ніч проти 2 березня сили РФ атакували Україну ракетами Х-59/Х-35 і ударними дронами типу Shahed, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Згідно з даними пресслужби, російські військові атакували:

  • 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з тимчасово окупованих територій Херсонської та Донецької областей;
  • 17-ма ударними безпілотниками типу Shahed з території російського Приморсько-Ахтарську та кримської Балаклеї.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Під час бойової роботи було знищено 14 «шахедів» у межах:

  • Одеської;
  • Миколаївської;
  • Запорізької;
  • Харківської;
  • Сумської;
  • Дніпропетровської областей.

«У п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальних Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами», – уточнили у Повітряних силах ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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