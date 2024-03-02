У ніч проти 2 березня знищено 14 із 17 «шахедів» – Повітряні сили ЗСУ

У ніч проти 2 березня сили РФ атакували Україну ракетами Х-59/Х-35 і ударними дронами типу Shahed, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Згідно з даними пресслужби, російські військові атакували:
- 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з тимчасово окупованих територій Херсонської та Донецької областей;
- 17-ма ударними безпілотниками типу Shahed з території російського Приморсько-Ахтарську та кримської Балаклеї.
До відбиття повітряного нападу були залучені:
- зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Під час бойової роботи було знищено 14 «шахедів» у межах:
- Одеської;
- Миколаївської;
- Запорізької;
- Харківської;
- Сумської;
- Дніпропетровської областей.
«У п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальних Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами», – уточнили у Повітряних силах ЗСУ.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
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