У ніч проти 2 березня знищено 14 із 17 «шахедів» – Повітряні сили ЗСУ

У ніч проти 2 березня сили РФ атакували Україну ракетами Х-59/Х-35 і ударними дронами типу Shahed, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Згідно з даними пресслужби, російські військові атакували:

3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з тимчасово окупованих територій Херсонської та Донецької областей;

17-ма ударними безпілотниками типу Shahed з території російського Приморсько-Ахтарську та кримської Балаклеї.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Під час бойової роботи було знищено 14 «шахедів» у межах:

Одеської;

Миколаївської;

Запорізької;

Харківської;

Сумської;

Дніпропетровської областей.

«У п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальних Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами», – уточнили у Повітряних силах ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.