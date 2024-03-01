Повітряні сили: триває атака безпілотників РФ на Одещину

Російська армія атакує Одеську область дронами-камікадзе, повідомляє командування Повітряних сил на початку доби 2 березня.

За даними військових, кілька груп безпілотників рухалися з Чорного моря до південних регіонів.

«Одещина: група «шахедів» в районі Одеси, ще одна група північніше, рухається у напрямку міста», – йдеться в повідомленні на 1:15 ночі.

Також кілька груп дронів рухаються в напрямку Миколаївщини, повідомляло командування. В обидвох областях триває повітряна тривога.

Голова Одещини Олег Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району спуститися до укриттів: «ударні дрони в нашому напрямку».

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Крім того, Повітряні сили попереджають про активність російської тактичної авіації на північному сході України й загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.