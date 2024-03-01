Сили РФ обстріляли Вовчанськ, поранено чоловіка – поліція

Внаслідок обстрілу силами РФ Вовчанська пролунало щонайменше 30 вибухів, йдеться в повідомленні пресслужби поліції Харківської області.

За даними відомства, обстріл стався близько 11-ї години 1 березня.

«Внаслідок нього зазнав поранень місцевий житель 1956 року народження, пошкоджені приватні будинки мирних жителів. На місцях подій працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки», – розповіли у поліції.

Правоохоронці уточнили, що за фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у ніч проти 1 березня російські військові також атакували Вовчанськ, були пошкоджені склад та ангари.

Російські війська фактично щодня обстрілюють Харківську область та обласний центр. При цьому Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.