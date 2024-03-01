Сили РФ атакували Вовчанськ, пошкоджені склад та ангари – влада

У ніч проти 1 березня сили РФ атакували Вовчанськ, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у фейсбуці.

За його словами, за добу артилерійських та мінометних ударів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка.

«Авіаударів ворог завдавав, зокрема по Бологівці, Осиновому, Митрофанівці.О 01:05 у Вовчанську внаслідок обстрілу із РСЗВ були пошкоджені склад і чотири ангари. Інформація про постраждалих не надходила», – зазначив місцевий чиновник.

Також, за його словами, о 22:14 сили РФ здійснили обстріл Козачої Лопані Харківського району, а о 22 годині – по Вовчанську, були пошкоджені господарчі споруди, а через 5 хвилин відбувся повторний обстріл.

«Внаслідок скидання боєприпаса із дрона о 14:00 у Митрофанівці Куп’янського району були поранені 45-річна жінка і 47-річний чоловік», – підкреслив голова ОВА.

Також відомо, що через атаку о 13:10 безпілотниками Вовчанська були пошкоджені приватні будинки, два автомобілі, отримала поранення жінка.

«Внаслідок атаки ФАБ-500 по Осиновому Куп’янського району близько 12:45 була пошкоджена переправа, поранений чоловік. О 8:30 ворог обстріляв Синельникове Чугуївського району, пошкоджений приватний будинок», – підсумував Синєгубов.

Російські війська фактично щодня обстрілюють Харківську область та обласний центр. При цьому Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.