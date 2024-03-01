ISW проаналізував заяви Путіна про загрозу ядерної війни

Президент Росії Володимир Путін і російські офіційні особи часто вдаються до ядерних погроз, щоб вселити страх у західну аудиторію й послабити підтримку України Заходом, заявив у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи вчорашні заяви Путіна під час послання до Федеральних зборів РФ.

«Кремль не вдався до будь-якої значну ескалації у відповідь на надання Україні нових західних систем, і ISW продовжує вважати, що використання Росією ядерної зброї в Україні й за її межами – вкрай малоймовірне», – заявили аналітики.

В ISW також зазначили, що Путін використав риторику про переговори і «бряцання ядерною зброєю» під час своєї промови, щоб, швидше за все, привернути до неї увагу Заходу і сприяти інформаційним операціям Кремля.

«Путін підтвердив свою удавану готовність до діалогу зі США з питань «стратегічної стабільності» і продовжив покладати на Сполучені Штати відповідальність за відсутність переговорів… Путін продовжує переслідувати максималістські цілі в Україні, які рівнозначні повній капітуляції України і спрямовані на послаблення й розвал НАТО, цілі, які він, безумовно, вважає невід’ємною частиною національних інтересів Росії», – йдеться в повідомленні.

Аналітики наголосили, що наразі Кремль проводить інформаційну операцію, вдаючи зацікавленість у переговорах з метою досягнення можливих поступок Заходу щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

29 лютого під час свого щорічного послання до російського парламенту Володимир Путін заявив, що країни НАТО ризикують ядерним конфліктом, якщо відправлять війська в Україну.

«Заговорили про відправлення в Україну натівських контингентів. Але ми пам’ятаємо долю тих, хто спрямовував контингенти. Тепер наслідки для інтервентів будуть набагато трагічніші... Вони повинні врешті усвідомити, що у нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території. Все, що придумує Захід, створює реальну загрозу конфлікту із застосуванням ядерної зброї, а отже, знищення цивілізації», – сказав Путін.

У Державному департаменті США відреагували на заяву російського президента Володимира Путіна про загрозу ядерної війни, назвавши її «безвідповідальною риторикою».

«Це не той спосіб, у який повинен говорити лідер ядерної держави. Ми спілкувалися в минулому приватно і безпосередньо з Росією про наслідки застосування ядерної зброї», – сказав речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу.



Міллер додав, що США не спостерігають жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

26 лютого в Парижі на конференції, на якій лідери 20 країн Європи, а також представники Великої Британії і США обговорювали військову допомогу Україні, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають зробити все, щоб Росія не перемогла у війні з Україною. Водночас він припустив, що союзники можуть надіслати свої війська в Україну, хоча додав, що консенсусу з цього приводу поки що немає.

Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне уточнив цю заяву Макрона, сказавши, що Захід має розглянути нові дії на підтримку України, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на українській території. За словами Сежурне, деякі з цих дій «можуть вимагати присутності на українській території, не переходячи порогу войовничості».

Сполучені Штати і ключові європейські союзники цього тижня заявили, що не планують посилати наземні війська в Україну.