Макрон про свою заяву щодо відправки західних військ в Україну: коментарі є «продуманими»

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що всі його коментарі щодо війни між Україною і Росією були ретельно продумані. Ці слова прозвучали після того, як він допустив застосування західних військ в Україні.



«Це досить серйозні питання; кожне слово, яке я говорю з цього приводу, є зваженим, продуманим і виваженим», – сказав журналістам Макрон, якого цитує агенція AFP.



Президент Франції відмовився від подальших коментарів.



26 лютого французький президент заявив після конференції європейських лідерів, що, хоча «немає консенсусу» щодо відправки західних сухопутних військ в Україну, «нічого не можна виключати».

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Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне уточнив цю заяву Макрона, сказавши, що Захід має розглянути нові дії на підтримку України, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на українській території. За словами Сежурне, деякі з цих дій «можуть вимагати присутності на українській території, не переходячи порогу войовничості».

Сполучені Штати і більшість європейських країн цього тижня заявили, що не планують посилати наземні війська в Україну.

Після цього президент Росії Володимир Путін заявив, що країни НАТО ризикують ядерним конфліктом, якщо відправлять війська в Україну