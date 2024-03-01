Росія йде штурмом на Часів Яр?

- Сили оборони стримують наступ армії РФ біля Часового Яру, що на Донеччині. Російські сили, кажуть в ОСУВ «Хортиця», намагаються прорвати оборону ЗСУ. Наскільки загрозлива ситуація – обговоримо.
- Українські військовослужбовці за лютий збили 13 російських літаків. Йдеться здебільшого про Су-34 та Су-35. Загальна вартість всіх знищених літаків становить понад мільярд доларів, пишуть ЗМІ на основі оціночної вартості техніки. Наскільки критична ситуація в Росії зараз із авіацією?
- У Варшаві відбулась зустріч прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска із польськими фермерами. Спілкування тривало близько чотирьох годин. Про що вдалось домовитись? Та які шанси на повне розблокування кордонів із Україною?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
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