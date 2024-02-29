Українські військові збили ще два російські Су-34 – Олещук

Українські військові збили ще два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

«Сьогодні близько 9:00 на Авдіївському й Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів», – написав він у телеграмі.

Раніше сьогодні Олещук повідомляв про збиття чергового російського Су-34 на східному напрямку.

У другій половині лютого українські військові регулярно повідомляють про збиття російських військових літаків.

27 лютого командування Повітряних сил повідомило про два збитих Су-34.

Перед цим Олещук повідомляв про збиття російського Су-34 21 лютого.

19 лютого командування Повітряних сил і головнокомандувач Олександр Сирський повідомили про збиття російських винищувача-бомбардувальника Су-34 і винищувача Су-35С.

23 лютого у Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Перший такий літак було збито над акваторією Азовського моря у січні цього року.

За даними Генштабу на ранок 29 лютого, Росія втратила 342 літаки в масштабній війні проти України.

Міністерство оборони РФ наразі не коментувало ці дані.