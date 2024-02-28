Секретна зброя ЗСУ: чим Україна збила 10 російських літаків за 10 днів

Як далеко може просунутися армія РФ: прогнози

Війська Росії намагаються просунутися якомога далі в районі Авдіївки, пише Інститут вивчення війни. Вони намагаються це здійснити до того, як українські війська створять там більш важко-пробивні оборонні лінії, пишуть аналітики ISW. Як можна зупинити просування Росії?

Чим Повітряні сили ЗСУ збивають російські літаки?

Тим часом Повітряні сили ЗСУ прозвітували, що за 10 днів знищили 10 російських військових літаків: дев'ять винищувачів-бомбардувальників Су-34 і Су-35 та літак-радіолокатор А-50. Видання Forbes припускає, що для збиття застосовують ракети до Patriot і NASAMS, які можуть скоро закінчитися. Утім є й інші версії. Чим збивають російські літаки?

Легітимність Зеленського під питанням?

Видання «Дзеркало тижня» пише, що Офіс президента підготував текст звернення до Конституційного Суду України щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України.

Цієї весни спливає термін його каденції, та в умовах воєнного стану вибори не проводять. «Слуги народу» вже заявили, що звертатимуться до Конституційного суду. Чи справді є ризик для легітимності Зеленського? І як цеим може скористатися Росія.

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