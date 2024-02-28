«Екіпаж – це наша сім’я». Як українські танкісти протистоять дронам армії РФ

Друга родина – так кажуть танкісти про членів свого екіпажу. Тому роблять все, аби посилити захист не лише військової техніки, а й у першу чергу своїх побратимів в умовах активного застосування російськими військами різних видів ударних БПЛА. Як танкісти реагують на виклики війни дронів – дізнавалось Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) у бійців 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ.

Нові виклики на полі бою

Відлига та дощі роблять свою справу – під ногами багно, слизьке, наче крига. Над головою – гул гвинтокрилів української армійської авіації, що прямує кудись у бік лінії зіткнення.

Ми ж їдемо до танкістів 1-ї окремої танкової Сіверської бригади – вони працюють над додатковим захистом бойових машин від ураження російськими безпілотниками. Ріжуть, варять, заміряють…

Від початку повномасштабного вторгнення РФ кількість і роль безпілотників на фронті почала значно зростати – і зростає досі. Міністр оборони Рустем Умєров нещодавно назвав війну Росії проти України «першою війною дронів». Безпілотники армії Росії – значна загроза, в тому числі і для броньованих танків. Саме тому у Сіверській бригаді працюють над додатковим захистом.

Біля одного з танків знайомимось із бороданем на позивний «Ісус», в руках у нього складний метр. Пояснює, що буде обшивати машину резиною.

«Це борти, які захищають танк. Тому я зараз буду робити заміри і піду потім нарізати резину», – каже військовий.

Він – навідник танку, над антидроновим захистом якого зараз і працюють бійці.

«Я загалом стріляю з гармати, а зараз я його обслуговую. В екіпажі всі втрьох обслуговують танк. Нема якоїсь окремої людини, яка цим займається. Хто вільний – той і займається», – зазначає «Ісус».

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У цивільному житі, розповідає боєць, мав різні роботи, серед іншого займався дизайном, працював на пошті. Деякий досвід став у нагоді і на війні.

«Бачення загалом. Допомагає наперед бачити якісь речі, як будуть, як їх краще зробити. Тому це швидше виходить», – ділиться «Ісус».

Він робить заміри і пояснює, що такий захист убезпечує екіпаж танку від уламків, проникнення бронебійних снарядів, акумулятивних та навіть уламкових.

«Воно чи застрягає, чи вибухає до того, як проникне до танку і пошкодить його. Тому загалом все коло має ось таку невеличку броню. Вона на полі бою показала себе ефективною. Якби була неефективна – її б не ставили», – наголошує танкіст.

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Інший боєць зачищає болгаркою зварювальні шви. «Фенікс» на військовій службі 1,5 роки. У мирному житті був риболовом-технологом, з такими інструментами навчився працювати вже на фронті – за роликами на YouTube.

«Та і руки самі до цього тягнуться. Пішло само собою... Всьому, що зараз роблю, я навчився, прийшовши на контракт в армію. Мені це подобається. Я зацікавлений в цих розробках. Навчаюсь кожного дня, свої знання і навички вдосконалюю. І головне, що екіпаж буде захищений, бо екіпаж – це наша сім’я», – зазначає танкіст.

«Треба з півслова розуміти»

«Противник більше використовує дрони, FPV. Тактика особливо не змінилась. Зараз просто танки переробляємо, робимо ось такі куполи, борти наварюємо. РЕБки (засоби радіоелектронної боротьби – ред.) ставимо протидронові, борти вварюємо. Покращуємось, захищаємось далі», – ділиться командир іншого танкового екіпажу «Туман».

Такий позивний у нього не випадково. Пояснює: «Подобається таке погодне явище, як туман. Під час нього можна виконувати різні бойові завдання. Допомагає приховано підійти і приховано піти від противника».

В цивільному житті «Туман» працював у правоохоронних органах та у службі охорони. Служить від весни 2022 року.

Тоді ж до підрозділу прийшов й інший член екіпажу цього танку – «Росомаха». До мобілізації був будівельником.

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А ось третій член екіпажу, «Шлуні», – в минулому кухар у ресторані. Але ще на строковій службі був механіком танку. В 2017 році пішов на контракт, і досі служить.

Ділиться, як працює танковий екіпаж: «Треба з півслова розуміти, що хоче командир, навідник».

«Зараз тільки мені командир мій, «Туман», хоче щось сказати, я вже знаю, куди хоче повернути машину, куди хоче загнати», – додає боєць.

«Якщо не навчишся – це твоє життя. Це життя бойової машини. Це три людини», – каже своєю чергою навідник танку «Росомаха».

А командир екіпажу «Туман» пояснює: «Швидко вчишся, якщо [є] бойові виїзди. Чим швидше виконаєш команду – тим раніше вразиш ціль і знищиш противника. Це, відповідно, і виїхати, щоб на міни не наїхати, щоб механік знав, куди – ліворуч, праворуч. Танковий екіпаж – це єдине ціле. Що механік, що командир, що навідник діють одночасно».

«Танк виїжджає, всі ховаються», – з усмішкою говорить «Росомаха». – Ми одні з перших, хто виїжджає – можемо дати піхоті зайти зайняти позиції».

«Залізний кулак», – передає словами емблему танкістів «Туман». Адже саме рицарська металева рукавиця із затиснутою в ній козацькою клейнодою, перначем, є відзнакою роду військ, де вони служать.

Пріоритетною ціллю для екіпажу «Туман» називає танк противника: «Якщо не ми – то він нас». Пригадує таке своє перше ураження – під Мар'їнкою у 2022 році. Зізнається, найбільше емоцій, «коли вибухає і горить». Втім, каже, головне – результат.

«І танки були, і піхота була, і бліндажі… По різних цілях працювали. Коли потрапляє снаряд і знищений противник – це вже позитивно. Не важливо чи танк, чи піхота. Головне – знищити ворога», – наголошує він.

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