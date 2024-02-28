«Слуга народу» не звертатиметься до КСУ щодо легітимності перебування Зеленського на посаді президента – Веніславський

Парламентська фракція «Слуга народу» не подаватиме звернення до Конституційного суду стосовно легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив Федір Веніславський, народний депутат України від «Слуги народу», представник президента України в Конституційному суді (2019-2022).

«На це питання дає однозначно, причому в імперативному аспекті, відповідь стаття 108 Конституції України. Вона говорить про те, що президент продовжує виконувати повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Це однозначно зобов’язуюча норма, яку президент має виконати», – повідомив він у ефірі програми Свобода Live.

Веніславський зауважив, що всі фракції парламенту підписали згоду, що до кінця воєнного стану в Україні не можуть проводитись будь-які вибори. Також він додав, що подібна практика суперечить міжнародним нормам.

«Всі без виключення міжнародні авторитетні інституції, які займаються виборчими питаннями, Міжнародна фундація виборчого права, наприклад, звернули увагу на те, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть», – додав він.

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Однією із причин відмови від проведення за нинішніх умов виборів є ризик недотримання прав виборців на всій території України.

«Для мене, як для конституціоналіста, очевидно, що дотриматись конституційних засад проведення будь-яких виборів – чи місцевих, чи парламентських, чи президентських – в принципі неможливо. А отже, їх проводити не можна, оскільки ми не забезпечимо громадянам України можливість взяти участь у виборах з дотриманням всіх прав, всіх суб'єктів виборчого процесу», – сказав Веніславський.

Раніше видання «Дзеркало тижня» повідомило, що Офіс президента підготував текст звернення до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України.

У травні 2024 року закінчується 5-річний термін повноважень президента Зеленського, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

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У листопаді минулого року Володимир Зеленський заявив, що за умов воєнного часу тези про можливе проведення виборів у 2024 році є недоцільними. За його словами, потрібно «визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія».

Питання українських виборів почали обговорювати з кінця травня минулого року. Після того, як в одному з інтервʼю президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що Україна має організувати вибори попри війну, бо до цього зобовʼязує статут Ради Європи, про це регулярно пишуть українські та міжнародні ЗМІ.