КМІС: 69% українців вважають, що Зеленський має залишатись на посаді президента до кінця воєнного стану

Більшість українців – 69% – вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

15% респондентів (з них 4% говорять про призупинення воєнного стану і 11% – за внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час воєнного стану) вважають, що варто провести вибори. Також є 10%, які підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження і до обрання нового президента його повноваження буде виконувати голова Верховної Ради.

За даними соціологів, сприйняття доцільності виборів залежать від довіри президенту. Серед тих, хто довіряє Зеленському, 87% вважають, що він має працювати до кінця воєнного стану без виборів, а серед тих, хто йому не довіряє, 38% згодні, щоб він до кінця воєнного стану працював на посаді президента, а 54% підтримують варіанти можливості зміни влади.

У КМІС нагадують, що у грудні 2023 року 84% українців вважали, що проводити вибори не на часі і необхідно відкласти це питання. Водночас з'явилися наративів, що з травня 2024 року Зеленський може втратити свою легітимність. Тому, як пояснюють соціологи, в лютому 2024 року поставили запитання в дещо іншому форматі, а саме – який сценарій з точки зору самих українців є більш правильним після травня 2024 року.

Опитування проводилося упродовж 5-10 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

У травні 2024 року закінчується 5-річний термін повноважень президента Зеленського, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

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У листопаді минулого року Володимир Зеленський заявив, що за умов воєнного часу тези про можливе проведення виборів у 2024 році є недоцільними. За його словами, потрібно «визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія».

Питання українських виборів почали обговорювати з кінця травня минулого року. Після того, як в одному з інтервʼю президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що Україна має організувати вибори попри війну, бо до цього зобовʼязує статут Ради Європи, про це регулярно пишуть українські та міжнародні ЗМІ.

У жовтні 2023 року опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що понад 60% респондентів в Україні виступають за проведення виборів лише після завершення війни. 20% респондентів погодилися, що, навіть попри воєнний стан, в Україні варто провести президентські вибори, 39% – парламентські. 15% учасників висловили за проведення місцевих виборів, 19% – за те, щоб не проводити жодних.