Зеленський обговорив з прем’єром Хорватії співпрацю у сфері розмінування, рятувального обладнання і БПЛА

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович домовилися сприяти укладенню угод між Україною та хорватськими приватними компаніями – виробниками в галузі розмінування, рятувального обладнання, а також БПЛА.



Як повідомляє пресслужба президента, на полях саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у Тирані вони також обговорили можливість проведення українсько-балканського форуму оборонних індустрій.



Зеленський та Пленкович також обговорили актуальні питання регіональної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого в Тирані бере участь у саміті країн Західних Балкан на підтримку України в її протистоянні вторгненню Росії. На саміті «Україна – Південно-Східна Європа» працюють лідери Албанії, Сербії, Північної Македонії, Косова, Боснії і Герцеговини та Чорногорії.

Члени НАТО Албанія, Північна Македонія і Чорногорія приєдналися до режиму санкцій проти Росії за її неспровоковане вторгнення в Україну. Країни надали Києву зброю і боєприпаси.





