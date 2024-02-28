На переговорах Україна і Польща знайшли спільну мову, про закриття кордону не згадували – торгпред

На переговорах щодо розблокування кордону Україна і Польща знайшли спільну мову і працюють над конструктивним рішенням, заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.



«4 години дуже насичених переговорів з міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем і сільського господарства Польщі Чеславем Шєкєрським. Одна з найбільш насичених і інтенсивних зустрічей за моє професійне життя. Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України. Це не просто, але можливо», – написав він у фейсбуці.



Тарас Качка зауважив, що під час переговорів опція закриття кордону не згадувалась.



«Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск – це було би дуже болісним рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за польською статистикою навіть більше) – це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України. Поки без деталей, але конструктивне рішення можливе», – наголосив він.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 28 лютого заявив, що наразі з українською стороною ведуться переговори щодо можливості повного закриття українсько-польського кордону для торгівлі товарами. На його думку, це могло б стати тимчасовим рішенням, яке буде «болючим для обох сторін». Українська сторона про такі переговори не повідомляла.

Напередодні Туск заявив, що Польща може розширити ембарго проти українських продуктів, оскільки, за його словами, «українська продукція становить серйозну загрозу для польської економіки».

25 лютого президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у Києві повідомив, що кожного року в Україну імпортується польських товарів на суму 1,7 мільярда гривень, і що Польща може втратити ці надходження. За його словами, «Україна робить все для того, щоб не заблокувати відносини». Він підкреслив, що «потрібно дуже швидко вирішувати це питання новому уряду Польщі».

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9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.