Перекриті вулиці, зупинений громадський транспорт – польські фермери протестують у Варшаві 

Протест фермерів дістався столиці Польщі. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, у Варшаві триває масовий марш аграріїв. З середмістя, від Палацу культури і науки вони пішою ходою йшли до Сейму, а потім – до будинку уряду. Поліція перекрила вулиці, якими йде марш і прилеглі. Громадський транспорт на кілька годин зупинений. Курсує лише метро.

Аграрії вийшли на акцію без тракторів, скандували «Я не витримаю «зеленого ладу», «Фермер живий, фермер захищає, і дурість відступає», тримали плакати з написами «Європейська політика нищить фермера», «Ні товарам з України», «Я є феноменом, а не невільником», «Зелений лад» – голод».

Попри заклики поліції не використовувати піротехніку, фермери кидають петарди і палять фаєри і безперервно гудять дудками, вмикають сирени.

За попередніми даними організаторів, очікується, що в марші фермерів візьме участь 10 тисяч людей. Аграрії приїхали до столиці Польщі, щоб ще гучніше озвучити свої вимоги. Останнім часом вони – незмінні: відмова від європейського зеленого курсу і заборона на неконтрольований, на їхню думку, ввіз аграрної продукції України.

Аграрії планують передати свої вимоги спікеру Сейму, в також хочуть зустрітися з прем’єр-міністром.

«Тут у Варшаві треба зробити порядок з тими людьми, що керують, вони досі не знають, що роблять, імпорт пшениці нас знищує, тільки це. Якби з самого початку була блокада, а зараз ми не можемо наздогнати, там інші ціни, ми не конкурентні, ми вже не маємо, з чого жити», – сказав один з учасників протесту, який представився Яцеком.

Фермерів обурила і занепокоїла заява Дональда Туска, яку він озвучив 22 лютого, про те, що внесе пункти пропуску на кордоні з Україною до обʼєктів критичної інфраструктури. На думку фермерів, так уряд готується до силового вирішення проблеми.

Крім фермерів, на протест приїхали лісники, мисливці й шахтарі. У них наразі ніяких вимог до влади немає, вони просто підтримують аграріїв.

Напередодні Варшавського маршу фермерів посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що кампанія польських фермерів проти української агропродукції обґрунтована міфами і безпідставна.

Посол наголосив, що блокада кордону польськими фермерами впливає на весь польсько-український торговий обмін й економіки країн.

«Від цього втрачає не лише Україна, а й польські підприємці, які щороку експортують на український ринок товарів на близько 12 мільярдів доларів», – сказав Зварич.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.