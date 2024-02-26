Зварич: кампанія польських фермерів проти агропродукції з України обґрунтована міфами і безпідставна

Посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що кампанія польських фермерів проти української агропродукції обґрунтована міфами і безпідставна.



«Правда – інша і не така «загрозлива» для фермерів з Польщі та інших країн ЄС. Перш ніж потрапити на європейський ринок, українська продукція перевіряється на якість відповідно до законодавства ЄС. Інакше вона не потрапила би на ринок ЄС. Порівняно з кількістю польської продукції в українських магазинах, присутність продукції з України в польських магазинах – мізерна, – написав він на своїй сторінці в фейсбук.

Він зауважив, що нині зерно з України йде через Польщу лише транзитом – це 5% від загального експорту українського зерна, основним залишається «зерновий коридор» через Чорне море та Дунай.

Посол додав, що блокада кордону польськими фермерами впливає на весь польсько-український торговий обмін та економіки країн.

«Від цього втрачає не лише Україна, а й польські підприємці, які щороку експортують на український ринок товарів на близько 12 мільярдів доларів», – наголосив Зварич.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.