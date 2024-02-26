Польща: профспілка фермерів заявила, що побоюється силового сценарію на кордоні з Україною

Організація, яка стоїть за блокуванням кордону з Україною, заявила, що побоюється силового сценарію, повідомила 26 лютого кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві.

Завтра, 27 лютого, в столиці Польщі запланований масовий протест аграріїв, зранку фермери з різних регіонів країни зберуться біля Палацу культури і науки в середмісті Варшави й організованою колоною підуть до будинку уряду.

Напередодні акції Незалежна самоврядна профспілка індивідуальних фермерів «Солідарність» оприлюднила заяву. У ній йдеться про те, за яких умов аграрії можуть призупинити протести:

– Припинення реалізації Європейського зеленого курсу, який серед іншого має на меті ліквідувати сімейні фермерські господарства, що досі були основою Спільної аграрної політики.

– У торгівлі з Україною повернутися до статус-кво станом на 2021 рік і фінансувати експорт сільськогосподарських продуктів через Європу за межі ЄС на традиційні експортні ринки України.

Профспілка вважає, що державна допомога на діяльність фермерських господарств є необхідною, але не достатньою для того, щоб закінчити акції протесту.

Об’єднання фермерів негативно оцінює ставлення уряду до аграрних протестів, – мовляв, там чекають початку весняних польових робіт, які змусять протестувальників припинити блокаду. Також фермерів непокоїть висловлювання премʼєр-міністра Польщі. 22 лютого Дональд Туск заявив, що долучить до переліку обʼєктів критичної інфраструктури пункти пропуску на польсько-українському кордоні. На думку фермерів, це приготування до силового розвʼязання проблеми.

«Президія Національної ради Незалежної самоврядної профспілки індивідуальних фермерів «Солідарність» рішуче виступає за продовження існуючих форм протесту і звертаються до всіх фермерів, які страйкують, не піддаватися на фальшиві маніпуляції уряду і деяких аграрних організацій щодо припинення блокади та підписання «фіктивної угоди», – йдеться у заяві профспілки «Солідарність».

Польські фермери також анонсують свою наступну акцію протесту. Вона має відбутися у Варшаві 6 і 7 березня – у дні засідання Сейму.