Польща може повністю закрити кордон з Україною для торгівлі – Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі з українською стороною ведуться переговори щодо можливості повного закриття українсько-польського кордону для торгівлі товарами.

На його думку, це могло б стати тимчасовим рішенням, яке буде «болючим для обох сторін».

«Польща має позитивне сальдо торгівлі з Україною, ми продаємо в Україну набагато більше, ніж отримуємо з України, але різні групи мають різні інтереси: одні в тому, щоб Україна могла торгувати без мита, деякі заробляють на цьому багато, але більшість багато втрачає», – сказав польський прем’єр на пресконференції 28 лютого.

Зупинку торгівлі Туск обіцяє обговорити з польськими фермерами завтра під час сільськогосподарського саміту у Варшаві.



«У нас дуже серйозна проблема. Ми є найбільш проукраїнською державою і нацією, але ми також маємо найбільші проблеми в усій Європі через російсько-українську війну», – сказав Туск, додавши, що шукає рішення, «яке захистить польський ринок від наповнення значно дешевшою сільськогосподарською продукцією (з України – ред.)».

На запитання про конкретні пропозиції для вирішення цієї проблеми, політик відповів: «Ми готові до серйозної розмови про ліміти – ті ліміти, які пропонують Брюссель і Київ, для нас неприйнятні. Було зроблено спробу трохи обмежити надходження сільгосппродукції з України – щоб безмитно потрапляло стільки ж, скільки в 2022 і 2023 роках. Польща пропонуватиме в Брюсселі, щоб базовим періодом були не 2022-2023 роки, а час до війни».

Українська сторона наразі на цю заяву очільника Польщі не реагувала.

Напередодні Туск заявив, що Польща може розширити ембарго проти українських продуктів, оскільки, за його словами, «українська продукція становить серйозну загрозу для польської економіки».

25 лютого президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у Києві повідомив, що кожного року в Україну імпортується польських товарів на суму 1,7 мільярда гривень, і що Польща може втратити ці надходження. За його словами, «Україна робить все для того, щоб не заблокувати відносини». Він підкреслив, що «потрібно дуже швидко вирішувати це питання новому уряду Польщі».

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9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.