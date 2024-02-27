Туск: Польща може розширити ембарго проти українських продуктів

Окрім зерна, у Варшаві допускають, що доведеться розширити ембарго і на інші групи українських продуктів. Про це після зустрічі у форматі Вишеградської четвірки у Празі сказав польський прем’єр Дональд Туск, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Польща продовжує ембарго на імпорт українського зерна, аде не виключено, і ми розмовляємо про це також з українською стороною, що потрібне буде розширення ембарго також на іншу продукцію, якщо ЄС не знайде кращі способи більш ефективного захисту європейського і польського ринку», – заявив Туск.

«Хотів би дуже чітко підкреслити, що кордон між Польщею і Україною, між Словаччиною і Україною – це кордон Європейського Союзу. Ми сьогодні хочемо захистити наших виробників, але ми також хочемо оберігати ринок європейський. Це наш обов’язок», – сказав Туск на підсумковій конференції після зустрічі лідерів Вишеградської четвірки: Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.

Польський прем’єр стверджує, що українська продукція становить серйозну загрозу для польської економіки.

«Стандарти, яких вимагають від європейських і польських фермерів є дуже високими. І немає жодних стандартів, жодних вимог до української продукції. Хочемо допомогти Україні – це не обговорюється, але це не може бути ціною кроків, які будуть вбивчими для цілих секторів польської економіки... Українське зерно у два, а інколи у три рази є дешевшим від того, що виробляється у Європі. Говоримо також про овочі, цукор, ріпак, олію, а також про іншу продукцію», – відповів польський прем’єр.

Напередодні посол України в Польщі Василь Зварич наголосив, що нині зерно з України йде через Польщу лише транзитом – це 5% від загального експорту українського зерна, оскільки основним залишається «зерновий коридор» через Чорне море та Дунай.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.