«Голоси заручників зарахують за Путіна»: в окупації стартували незаконні вибори президента РФ

Як Росія проводить дострокові голосування в межах незаконних президентських виборів на окупованих територіях України? Як окупаційна влада тисне на місцевих жителів, аби змусити їх проголосувати? Як Росія буде використовувати проти України результати нелегітимних виборів, які отримає на окупованих територіях, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

На окупованих територіях України почалися незаконні дострокові вибори президента Росії. Як повідомляє окупаційна влада захопленої частини Херсонщини, з 27 по 29 лютого їх проводять в Олешківській, Верхньорогачицькій, Генічеській, Горностаївській, Каланчацькій і Новотроїцькій громадах та у місті Нова Каховка.

А з 1-го по 3 березня нелегітимні дострокові вибори планують провести на територіях Великолепетиської, Голопристанської, Іванівської, Каховської, Нижньосірогозької, Скадовської та Чаплинської громад. Російське інформаційне агентство ТАСС пояснює, що дострокові вибори зазвичай проводять на полярних станціях, а також у важкодоступних чи віддалених регіонах.

Так звана голова «Центральної виборчої комісії окупованої частини Херсонщини Марина Захарова повідомила, що незаконні голосування проводять у різний спосіб – як у приміщеннях, так і на прибудинкових територіях.

повідомила, що незаконні голосування проводять у різний спосіб – як у приміщеннях, так і на прибудинкових територіях. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 19 лютого повідомили, що на окуповані території Запорізької та Херсонської областей з Росії прибули працівники, які будуть наглядати за роботою виборчих дільниць та фальсифікувати результати голосувань. Також до 10 березня вони мають прозвітувати про готовність працівників підприємств до основного етапу нелегітимних виборів на окупованих територіях.

Взяти участь у незаконних російських виборах президента можна як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу, зазначили в ГУР. На думку розвідників, це свідчить про провал примусової паспортизації на окупованих територіях України, а також є черговим інструментом російських спецслужб для виявлення «неблагонадійних» українців для здійснення репресій.

«Без альтернативи»

Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів «Новинам Приазовʼя», що перед початком дострокових голосувань представники окупаційних адміністрацій обходили будинки, розшукували жителів, щоби мати повні списки місцевого населення.

«Повідомили всім, що 27-29 лютого розпочинаються дострокові вибори в низці населених пунктів. До 16-ї години вони будуть тривати. Після 16:00 – подворовий обхід людей тих, які не прийшли на дільниці або маломобільні, або там похилого віку, які не змогли дійти. Вони й до цього ходили по дворах і запрошували, і залякували. Мабуть, ніколи такого у світі не було, коли люди – громадяни іншої держави – повинні чи можуть голосувати за російського диктатора Путіна.

Агітатори розказують, за кого треба голосувати й де поставити галочку

Ми розуміємо, що там альтернатив немає. В принципі, агітатори і розказують, за кого треба голосувати й де поставити галочку. Така процедура. Також люди в тих подворових обходах, які до цього були, попереджають, що якщо вони не прийдуть голосувати, то прийдуть до них. А якщо вони будуть продовжувати відмовлятися, то з ними буде інша розмова. Яка саме, ми розуміємо і люди також налякані з цього приводу», – зазначив Толоконніков.

«Черговий фарс»

Росія хоче продемонструвати своєму населенню і союзникам, що начебто має підтримку на окупованих територіях, вважає речник Херсонської ОВА.

«Коли вони проводять псевдовибори на окупованій території, вони під дулом автомата їх проводять, як завжди. Це диктаторська практика. Вони вже всьому світу показали, що ці вибори не мають нічого спільного з вільним волевиявленням людини. Все це, по-перше, у спосіб залякування проводиться, по-друге, це потім не збігається з тим, що дійсно люди хочуть. Тому це, в принципі, черговий фарс», – наголосив він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Мета дострокових виборів

На окупованій частині Запорізької області також почалися незаконні дострокові голосування на виборах президента. Призначений Росією губернатор регіону Євген Балицький 25 лютого повідомив, що нелегітимні виборчі комісії розпочали роботу у віддалених населених пунктах, а також у містах і селах, розташованих поблизу лінії зіткнення.

25 лютого повідомив, що нелегітимні виборчі комісії розпочали роботу у віддалених населених пунктах, а також у містах і селах, розташованих поблизу лінії зіткнення. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначив, що члени окупаційних виборчих комісій у супроводі озброєних силовиків протягом трьох тижнів будуть обходити будинки місцевих жителів і збиратимуть голоси на підтримку російського президента Путіна. Також вони зупинятимуть людей на вулицях і відвідають соціальні установи, переконаний посадовець.

Начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб розповів «Новинам Приазовʼя», що перед початком дострокового голосування у цій громаді також намагалися виявити всіх жителів, які там залишилися. Найважче, каже, уникнути участі у російських виборах жителям невеличких сіл.

«Минулого тижня був тотальний обхід будинків по вулицях Токмака. Перевіряли, де і хто живе, мешканців звіряли з прізвищами осіб, які живуть саме в цих будинках, квартирах. Потім було таке розпорядження на суботу і неділю – не виходити нікому з дому і не ходити по Токмаку без причини. Ми думали спочатку, що буде йти техніка, але техніка буде йти не по всьому місту, а десь там, околицями. Тому ця думка відпала. І потім ми зрозуміли, що це ж люди будуть вдома сидіти, й тоді буде обхід вже з урнами для голосування», – зазначив Чуб.

На деяких дільницях окупаційна влада організує показові голосування, які покажуть у російських ЗМІ, переконаний посадовець.

«Мертві душі у списках виборців»

Депутатка Маріупольської міської ради, волонтерка Катерина Сухомлинова розповіла «Новинам Приазов’я», як російська окупаційна влада готується до незаконних виборів у цьому місті. Перш за все, якомога більшу кількість місцевих жителів намагаються схилити до отримання російських паспортів.

«Зараз масово йде примусова паспортизація наших мешканців. А до того, звісно, збір інформації проводився. Тобто люди, які були доведені до межі, вимушені були отримувати допомогу від російської провладної партії «Єдина Росія». Таким чином їх змушували надавати свої власні дані, а РФ сформувала базу даних», – каже Сухомлинова.

Також до незаконних списків виборців вносять дані маріупольців, які загинули під час боїв за місто, їх десятки тисяч, каже депутатка.

«Голоси за Путіна»

Крім того, до участі у голосуванні будуть залучені жителі Росії, які переїхали до Маріуполя, стверджує Сухомлинова.

Маріуполь нещадно заселяється громадянами Росії

«Ми знаємо, що Маріуполь нещадно заселяється громадянами Росії різних народностей. І ці люди отримують там місце проживання, в чому зацікавлена Росія. Звісно, щоб показати, що там багато живе росіян, щоб показати, що там російськомовне населення, показати, що вони насправді когось там «звільняли». І всі ці люди зараз проживають у залишених помешканнях наших маріупольців.

Тобто якісь квартири там частково вціліли, якісь повністю. Ці квартири сьогодні РФ незаконно відбирають у законних власників, заселяють туди по кілька родин в одне помешкання. Це теж голоси за Путіна», – зазначила депутатка.

Окупаційна влада усіляко тисне на місцевих жителів, щоб вони взяли участь у незаконних виборах президента. Крім того, вона може використовувати голоси тих людей, які перебувають у полоні, зауважила Сухомлинова.



«Навіть якщо ми будемо бачити картинку, де людина ставить галочку навпроти Путіна, то завжди треба розуміти, що там за оператором стоїть озброєна людина. Дуже тяжко не проголосувати й не давати схвальні відповіді тій владі, яка на сьогодні там тероризує людей. Щонайменше 25 тисяч цивільних, це мінімальна цифра, яка підтверджена паном Лубінцем (український омбудсмен – ред.), сьогодні перебувають просто в заручниках РФ і їхні голоси також будуть зараховані як від жителів окупованої території, вони будуть зараховані як голоси за Путіна», – додала Сухомлинова.

«Засекречені списки виборців»

Основний етап російських президентських виборів відбудеться з 15 по 17 березня 2024 року. Україна і країни Заходу не визнають будь-які голосування, що проводить Росія на окупованих територіях.

Молодша аналітикиня громадянської мережі «Опора» Катерина Міхалевська зазначила, що у підготовці незаконних президентських виборів окупаційні виборчі комісії вдаються до небаченої досі секретності.

Це вистава просто для легітимізації подальшої окупації

«На виборах у вересні на окупованих територіях вони не публікували списки виборчих комісій, щоб українським правоохоронним органом було важче відстежити, хто саме порушує українське законодавство. Цього разу вони пішли ще далі. Наприклад, в Донецькій області, у так званій «ДНР» (на окупована частині Донеччини – ред.), взагалі не будуть опубліковані адреси виборчих дільниць. Тобто максимально відбувається перехід до секретності, що ще більше свідчить про те, що це несправжній політичний процес. Це вистава просто для легітимізації подальшої окупації. І це саме стосується навіть кількості виборців. На сайті російської ЦВК дані засекречені про кількість виборців, наприклад, у Донецькій, Херсонській, Запорізькій областях», – розповіла аналітикиня.

«Проголосують навіть в окопах»

Показові вибори в Росії – це частина її інформаційної політики, пояснює експертка. За її словами, російська влада намагається продемонструвати, що навіть «російський військовий в окопі зможе проголосувати, адже йому принесуть туди скриньку для голосування».

Намагаються продемонструвати те, що в Росії вибори будуть проводитися в будь-яких умовах

«Так само важливим моментом є те, що Центральна виборча комісія в Росії допустила до голосування у Запорізькій і Херсонській областях людей з українським паспортом. Це дострокове голосування направлене на те, щоб показати, що Росія здатна провести вибори в будь-яких безпекових ситуаціях, при будь-яких викликах. Росія дуже активно на міжнародній арені маніпулює тим, що в Україні наразі не проводяться вибори, і вони намагаються продемонструвати те, що в Росії вибори будуть проводитися в будь-яких умовах, навіть якщо це такі псевдовибори з обходом будинків. Надалі вони планують використовувати цей меседж в антиукраїнських засобах масової інформації», – зазначила Міхалевська.

«РФ зупинить тільки сила»

Зупинити Росію можна лише у силовий спосіб, переконана аналітикиня. Втім, Україні й надалі важливо працювати над тим, щоб результати незаконних виборів в окупації не визнали якомога більше країн.

«Приклад – Харківська область, де планувався референдум (під час окупації – ред.) про так зване приєднання до Росії, але в рамках деокупації, коли окупанти були змушені звідти тікати, ніякий референдум не проводився. Тобто тільки силова відповідь і боротьба зможуть зупинити Росію. Але паралельно з цим нам, звісно, треба укріплювати декларативну позицію всіх міжнародних організацій і всіх наших держав-партнерів, і, можливо, дещо нейтральних держав, наприклад, Китай, щоб вони так само не визнавали результатів виборів», – пояснила експертка.