Мецола розповіла, чи визнаватиме Європарламент результати виборів президента Росії

Президентка Європарламенту описала нинішню ситуацію в Росії як таку, що «відповідає тому, що ми б ніколи не визнали результатів майбутніх виборів у Росії». Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода у Страсбурзі.

«Смерть Олексія Навального – це жахливо. Це дає чітке розуміння того, що у теперішній Росії неможлива жодна опозиція. І навіть реакція, яку ми спостерігаємо після його смерті, – обурення та придушення російською владою будь-кого, хто висловлює таке обурення. Це для нас показник того, в якій ситуації наразі є Росія. Вона абсолютно відповідає тому, що ми б ніколи не визнали результатів майбутніх виборів у Росії», – заявила Роберта Мецола.

Президентка Європарламенту також нагадала, що 2024-й рік – це рік виборів, котрі відбудуться в багатьох країнах світу (обиратимуть Європарламент, уряди в окремих країнах-членах ЄС, президента США та Росії - ред.).

«Коли ми дивимося на вибори, які відбуваються у багатьох країнах світу, численні демократичні вибори, то те, що відбувається в Росії, і те, що, як стверджується, відбувається на окупованих територіях України, точно не є демократичним», – наголосила Мецола.

19 лютого дружина Олексія Навального закликала Євросоюз не визнавати російські президентські вибори, які повинні відбутися в березні 2024 року – цей заклик Юлія Навальна адресувала Раді ЄС у Брюсселі. За її словами, президент РФ Володимир Путін не визнає мову дипломатії і жодних правил, тому варто почати «грати не за правилами».

Через внесені до конституції Росії зміни, Путін має право стати президентом вп’яте (і вшосте). Вперше він обійняв цю посаду у 2000 році.

Вибори в Росії незалежні спостерігачі й експерти зазвичай оцінюють як невільні й нечесні. Влада регулярно втручається у виборчий процес, ускладнює доступ для опозиції, створює переваги провладним кандидатам, у низці випадків йдеться і про прямі фальсифікації.

Згідно з рішенням російського Центрвиборчкому, Москва планує проводити голосування на виборах президента, зокрема в окупованих українських регіонах – незважаючи на те, що Захід і Київ вважають таке голосування нелегітимним.