ЗСУ збили другий за день російський винищувач Су-34 – Олещук

Українські військові збили другий за день російський винищувач Су-34 на східному напрямку, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Близько 14:00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна! При таких втратах бойової і спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити «авіаційні м’ясні штурми», – написав Олещук у телеграмі.

Раніше сьогодні командувач Повітряних сил уже повідомляв про збиття російського Су-34 на східному напрямку.

Міністерство оборони РФ наразі не коментувало ці дані.

Перед цим Олещук повідомляв про збиття російського Су-34 21 лютого.

19 лютого командування Повітряних сил і головнокомандувач Олександр Сирський повідомили про збиття російських винищувача-бомбардувальника Су-34 і винищувача Су-35С.

23 лютого у Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Перший такий літак було збито над акваторією Азовського моря у січні цього року.

За даними Генштабу на ранок 27 лютого, Росія втратила 340 літаків у ході масштабної війни проти України.