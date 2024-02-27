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Українські військові збили ще один російський Су-34 – Олещук

«Мінус ще один Су-34 на східному напрямку», – заявив командувач Повітряних сил ЗСУ
«Мінус ще один Су-34 на східному напрямку», – заявив командувач Повітряних сил ЗСУ

Українські військові збили ще один російський винищувач Су-34, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Мінус ще один Су-34 на східному напрямку», – написав Олещук у телеграмі.

Міністерство оборони РФ наразі не коментувало ці дані.

Перед цим Олещук повідомляв про збиття російського Су-34 21 лютого.

19 лютого командування Повітряних сил і головнокомандувач Олександр Сирський повідомили про збиття російських винищувача-бомбардувальника Су-34 і винищувача Су-35С.

23 лютого у Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Перший такий літак було збито над акваторією Азовського моря у січні цього року.

За даними Генштабу на ранок 27 лютого, Росія втратила 340 літаків у ході війни проти України.

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