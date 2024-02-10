Удари ЗСУ по аеродрому Бельбек: розвідка Британії розповіла про можливі наслідки для Росії

Британська розвідка розповіла про можливі наслідки ударів України по російському військовому аеродрому Бельбек в окупованому Криму.

Як повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки, це майже напевно погіршить здатність Росії координувати повітряну активність в Чорноморському регіоні, збільшуючи залежність і навантаження на і без того перевантажений парк літаків А-50 MAINSTAY, а також на все більш виснажений персонал, здатний керувати повітряними операціями.

У розвідці Британії зауважують, що російська повітряна доктрина значною мірою покладається на наземні пункти управління, такі як Бельбек, для координації своїх повітряних сил, зокрема винищувачів. Це особливо актуально під час поточних бойових дій, де повітряний простір є конкурентним і складнішим.

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«Майже напевно, що російські пілоти і наземний персонал зараз страждають від бойової втоми. Будь-які подальші удари по критично важливих координаційних вузлах в Криму майже напевно посилять цей тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки або прорахунку», – йдеться у повідомленні.

Британські військові пишуть, що внаслідок удару 31 січня по російській авіабазі Бельбек було знищено бункер радіолокаційного пункту управління та координації.

31 січня з'явилися повідомлення про ймовірну атаку на російський військовий аеродром Бельбек в окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали публікували фото й відео, на яких нібито зафіксовано дим над Севастополем – зокрема, над аеродромом Бельбек.

В ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») Юрій Ігнат, полковник, речник командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що Повітряні сили Збройних сил України можуть завдавати регулярні удари по військовій інфраструктурі окупаційних військ у Криму, бо мають для цього інструменти.

Міністерство оборони Росії тоді стверджувало, що увечері 31 січня Крим атакували 20 ракет. Згідно з повідомленням, частина уламків нібито збитих українських ракет упала на територію військової частини поблизу Любимівки. Про яку саме частину йдеться, у повідомленні не уточнили.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні минулого року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».