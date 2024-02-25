«Величезний успіх ЗСУ». У західних ЗМІ відреагували на збиття вже другого російського літака А-50

Збиття Повітряними силам ЗСУ ще одного російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50, що сталося 23 лютого, викликало чималу міжнародну реакцію – лунають привітання та коментарі про «величезний успіх», на що звертає увагу «Голос Америки».

Зокрема, саме переможним успіхом назвали ситуацію в європейському виданні Visegrad 24. «Це дуже рідкісний, корисний і дорогий літак. Вони коштують близько 500 мільйонів доларів», – наголошує видання та додає, що це вже другий подібний літак, збитий Україною за останні тижні. Перший А-50 було збито над акваторією Азовського моря у січні цього року.

Раніше також аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023 року.

За допомогою А-50 сили РФ керують атаками своєї ударної авіації та виявляють у небі українські літаки й ракетні атаки, а також передають радіосигнали від військ на передовій до штабів у тилу.

«А-50 із позивним «Баян» долітався», – написав у телеграм-каналі командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, публікуючи момент збиття російського літака, який зняли очевидці.

Літак збито у Краснодарському краї Росії на схід від Азовського моря, поінформувало видання Forbes. Можливо, припускає оглядач видання, літак отримав удар, коли діяв ближче до фронту та намагався втекти.

Це нищівний удар для постраждалих російських ВПС

«У будь-якому випадку це нищівний удар для постраждалих російських ВПС», – пише Forbes та додає, що авіація армії Росії втратила (в основному через українські ракети «земля-повітря» великої дальності) дев’ять своїх найкращих літаків.

Видання наголошує, що більш болючою втратою, ніж збиття самого літака, є втрата 15 досвідчених льотчиків.

Коли українські сили попереднього разу збили літак А-50, тоді повідомлялося, що загинув і екіпаж із 5 осіб льотного складу та 10 операторів розрахунку радіолокаційного дозору.

Росіяни стрімко втрачають здатність контролювати повітря над півднем України

У Росії залишається ще 7 літаків А-50.

У Міноборони РФ цю інформацію не коментували. За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила загалом 340 літаків.

«Росіяни стрімко втрачають здатність контролювати повітря над півднем України», – зазначає Forbes.

Водночас автор статті висловлює сумнів, що українська авіація зможе продовжувати збивати найкращі російські літаки «нинішніми темпами» – через брак боєприпасів до ППО унаслідок затримки з американською допомогою.