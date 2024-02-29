Повітряні сили збили російський літак Су-34 – Олещук

Повітряні сили ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це в телеграмі повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

«Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку», – написав Олещук.

У другій половині лютого українські військові часто повідомляють про збиття російських військових літаків.

27 лютого командування Повітряних сил повідомило про два збитих Су-34.

Перед цим Олещук повідомляв про збиття російського Су-34 21 лютого.

19 лютого командування Повітряних сил і головнокомандувач Олександр Сирський повідомили про збиття російських винищувача-бомбардувальника Су-34 і винищувача Су-35С.

23 лютого у Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Перший такий літак було збито над акваторією Азовського моря у січні цього року.

За даними Генштабу на ранок 29 лютого, Росія втратила 342 літаки в масштабній війні проти України. Збитий 29 лютого Су-34 має стати в цій статистиці 343-м.

Міністерство оборони РФ наразі не коментувало ці дані.