Розвідка Британії: «ОПК Росії не здатний повністю забезпечити потреби війни у 2024 році»

Оборонно-промисловий комплекс РФ «не здатний повністю забезпечити потреби її війни проти України, але при цьому в змозі забезпечити перевагу над Україною у 2024 році», йдеться у повідомленні Міністерства оборони Британії 1 березня.

Зазначається, що оборонна промисловість Росії у 2023 році «істотно наростила виробництво» за рахунок:

збільшення робочої сили приблизно до 3,5 млн людей;

збільшення кількості робочих змін;

розширення існуючих виробничих ліній;

повернення до експлуатації виробничих потужностей, що простоювали.

Крім того, як зазначається у зведенні розвідки Британії, у 2023 році в РФ зросло виробництво артилерійських боєприпасів.

«Однак виробництво снарядів, ймовірно, досягне піка в наступні 12 місяців з огляду на обмежені потужності. Хоча оборонна промисловість нездатна повною мірою забезпечити потреби російських операцій проти України, вона майже напевно здатна надати матеріальну перевагу над Україною у 2024 році», – стверджує британська розвідка.

Раніше військовий експерт, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець заявив, що російський ОПК здатен виробляти близько 250-300 «нових і ретельно модернізованих» танків на рік. Крім того, за його словами, російські війська також можуть проводити капітальний ремонт близько 250-300 танків, така ж ситуація з бойовими броньованими машинами. Але Машовець заявив, що російський ОПК, однак, не може виробляти достатньо матеріалів для оснащення великих російських резервів, якщо раптом виникне така потреба. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у березні 2023 року заявив, що російський ОПК може виробляти 1500 основних бойових танків у 2023 році, що передбачає середній рівень виробництва 125 танків на місяць.

Незалежно перевірити ці дані немає можливості.

На початку грудня 2023 року розвідка Великої Британії повідомила, що Росія намагається наростити розробку надводних дронів-камікадзе.

Президент Володимир Путін 19 грудня заявив, що російська оборонна промисловість відреагувала на війну в Україні швидше, ніж Захід. За його словами, Росія збільшила виробництво танків у 5,6 разів з початку так званої СВО – так Москва називає війну проти України.