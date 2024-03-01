Франція замовила для ЗСУ 100 дронів у компанії Delair – міністр оборони

Франція зробила замовлення на 100 безпілотних літальних апаратів у французької компанії Delair для потреб Збройних сил України. Безпілотники будуть відправлені в Україну вже влітку, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у соцмережі Х.

Лекорню зазначив, що завдяки інноваційній програмі Франція замовляє 100 безпілотних апаратів із дистанційним управлінням у компанії Delair. У повідомленні не вказано, яку саме модель отримає Україна.

Однак, на опублікованому фото можна побачити модель Delair DT46. Дальність польоту безпілотника такого типу – до 100 кілометрів, він може нести навантаження до п’яти кілограмів, при цьому здатний приземлятися в повністю автономному режимі.

Крім того, французький військово-промисловий комплекс отримає замовлення на виготовлення двох тисяч дронів для французької та української армій. У повідомленні не зазначено, скільки безпілотників з цього замовлення зможе отримати Україна.

У середині лютого Лекорню повідомляв, що Франція передасть Україні новітні дрони-камікадзе «найближчими днями». Він зазначив, що Франція розробляє дрони-камікадзе, і, що «зараз розробка перебуває в експериментальній фазі». Міністр оборони не уточнював, яка компанія працює над розробкою цих дронів.

У вересні минулого року Україна вже отримала 150 безпілотників від французької компанії Delair, придбаних за кошти уряду країни.

Французька компанія Delair, раніше відома як Delair-Tech, є виробником безпілотних літальних апаратів. Підприємство виробляє кілька моделей розвідувальних безпілотників дальністю польоту від восьми до 100 кілометрів. Дрони призначені для збору інформації, моніторингу й розвідки.

Раніше Франція оголосила про надання Україні трьох мільярдів євро військової допомоги протягом 2024 року.